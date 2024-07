Os Alpine A110 RGT e o Rali Vinho Madeira: Joachim Wagemans e Gil Freitas

Depois do Alpine A110 RGT se ter estreado no ano passado nas estradas do Rali Vinho da Madeira, com Gil Freitas ao volante, este ano será também o belga Joachim Wagemans, a levar o carro francês à Pérola do Atlântico, onde irá ter uma boa luta com Gil Freitas, que volta a correr com o carro francês.

O belga corre com um Alpine A110 RGT da francesa Chazel, e depois de uma recente prova em França, no Rallye National de la Drome, com o intuito de se familiarizar com a viatura que a dupla utilizará dentro de uma semana no Rali Vinho da Madeira, num desafio que será bem diferente para o jovem belga.

O modelo da casa francesa é muito eficiente em asfalto e, desenvolvido em parceria com a Signatech, foi apresentado publicamente em meados de 2019. Desde então, tem brilhado em competições monomarca mas também em campeonatos internacionais no quadro do agrupamento e recuperado o espírito de uma marca que venceu o primeiro campeonato mundial da especialidade em 1973.

Com cerca de 4,18m de comprimento, 1,80 de largura e 1,25 de altura, a viatura tem um peso de 1.080 kg. O motor utilizado, e colocado centralmente na traseira, é de quatro cilindros em linha turbocomprimido, com cerca de 1.800 cc, e debita cerca de 300 cavalos. A transmissão é feita às rodas traseiras através de uma caixa sequencial de 6 velocidades. Com uma suspensão desenvolvida especificamente e assente em amortecedores de 3 vias, o Alpine usa travões da Brembo de 4 pistões na dianteira e pistão único na traseira. As rodas são de 18 polegadas.