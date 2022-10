Organização do Rally Madeira Legend conta com o público para ter um rali em segurança | AutoSport

Serão 84 concorrentes na estrada a partir de sexta-feira no Rally Madeira Legend e todos os cuidados são poucos, por isso a organização recorda ao espetadores para que garantam a sua segurança.

A segurança é um dos pilares na organização do Rally Madeira Legend, que leva para a estrada 84 concorrentes, na sexta-feira e no sábado. A comissão organizadora lembra que todos são fundamentais para garantir a segurança e fazer desta prova mais uma grande festa do automobilismo, na Região.

Aos que vão para a estrada, fica o apelo para não se colocarem nas chamadas ‘zonas proibidas’, não atravessarem a via enquanto a classificativa está a decorrer e para cumprirem com as recomendações dos elementos de segurança.

Se durante as classificativas não se verificarem todas as condições necessárias para a sua realização, a respetiva prova pode ser anulada.

Na sexta-feira, a prova noturna atrai sempre muito público e é esperada mais uma enchente. A organização sublinha que a estrada vai manter-se encerrada durante a dupla passagem pelo Palheiro Ferreiro.

Os cuidados mantêm-se para o sábado, com as habituais contingências dos necessários encerramentos de estradas, mas com um alerta especial para as passagens pelo Terreiro da Luta. Há jogos de futebol na Choupana, inclusivamente o encontro entre o Nacional e o Penafiel para a II Liga. As deslocações devem ser feitas atempadamente, de forma a não criar constrangimentos.

A organização conta, uma vez mais, com elementos da PSP, que estarão nos respetivos troços, bem como os comissários de estrada, para reforçar a segurança.

Esteja atento aos horários de encerramento de estradas, que pode consultar no site oficial do Rally Madeira Legend.

LISTA DE ESTRADAS CORTADAS, AQUI.