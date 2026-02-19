Organização avalia nova data para o Rallye das Camélias
Bilstein Group Rallye das Camélias continua à espera de nova data
A Comissão Organizadora do Bilstein Group Rallye das Camélias mantém em aberto o anúncio da nova data da prova, após o segundo adiamento motivado pelas más condições meteorológicas. A nova calendarização será confirmada apenas depois de concluída toda a avaliação no terreno e da articulação com as entidades competentes.
Trabalho de avaliação no terreno
Segundo a organização, estão a ser realizados levantamentos detalhados sobre condições de segurança, acessos e enquadramento logístico, com o objetivo de encontrar a solução mais adequada para concorrentes, equipas, parceiros, autoridades e público. As estradas afetadas pelos recentes fenómenos meteorológicos permanecem sob rigorosa observação, não sendo ainda possível garantir as condições exigidas para a realização do evento.
Compromisso com a segurança e a qualidade
A Comissão Organizadora garante que nenhuma decisão será tomada de forma precipitada, sublinhando que responsabilidade, segurança e qualidade do espetáculo permanecem como prioridades. O objetivo é assegurar que o regresso do Bilstein Group Rallye das Camélias esteja à altura da história e estatuto da prova, tradicionalmente apontada como um dos eventos de referência do calendário nacional de ralis.
