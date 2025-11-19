OPINIÃO: O regresso da Lancia aos Ralis, olhar nostálgico numa era da consolidação automóvel

Para muitos entusiastas, o anúncio do “regresso da Lancia aos ralis” ecoa como um hino de esperança, uma promessa de que a glória de outrora está de volta. Contudo, é fundamental despirmo-nos da nostalgia e confrontar a realidade: a Lancia que vemos hoje em competição é, na sua essência, algo muito diferente do passado, um nome comercial ressurgido sob a égide de uma indústria automóvel que se alterou profundamente em quatro décadas.

O que se celebra como um renascimento é, na verdade, uma astuta jogada corporativa num tabuleiro dominado por mega-grupos, onde a identidade independente das marcas é apenas uma ‘peça’ de uma complexa engrenagem.

Recuemos aos anos 80 e 90. Naquela era, o panorama automóvel era um mosaico vibrante de dezenas de fabricantes verdadeiramente independentes. Cada um, desde a Fiat à Lancia (mesmo já sob a alçada da Fiat, mantinha uma autonomia operativa considerável), da Peugeot à Renault, possuía a sua própria alma: centros de I&D (Investigação e Desenvolvimento), filosofias de design, motores e plataformas distintas.

Era um mundo de diversidade e inovação, onde a compra de um Lancia significava abraçar uma engenharia e um estilo inequivocamente italianos. Contudo, esta fragmentação, embora rica em caráter, era economicamente insustentável. O tempo provou-o vezes sem conta…

As crises do petróleo, a ascensão dos fabricantes japoneses (agora é a China) e os custos astronómicos de desenvolvimento empurraram a indústria para uma consolidação massiva.

Grupos como a Volkswagen, a Ford e, mais recentemente, a Stellantis, engoliram dezenas de marcas, transformando-as em meras submarcas corporativas.

A partilha de plataformas tornou-se a norma, com o ‘badge engineering’ a diluir a individualidade outrora tão valorizada. Hoje, o motor 1.6L turbo que impulsiona o novo Lancia Ypsilon Integrale HF Rally2 é, em bloco, o mesmo que encontramos noutros veículos do grupo Stellantis, ou até de concorrentes.

A diferenciação técnica, que era a espinha dorsal das marcas independentes, cedeu lugar à eficiência e às economias de escala.

Assim, o “regresso” da Lancia aos ralis não é um ato de independência, mas uma decisão estratégica profusamente calculada.

A Stellantis, proprietária de 14 marcas, precisa de justificar a existência de cada uma. A Lancia, com a sua gloriosa história de 11 campeonatos mundiais, oferece um valor inestimável em termos de marketing e herança.

O novo Ypsilon Rally2 é uma base de produção real que permite a homologação, e a decisão de o desenvolver sob o nome Lancia, em vez de continuar com um Citroën C3 Rally2 (cuja base de produção terminou), é uma jogada inteligente para revitalizar um nome adormecido. É, portanto, um carro de ralis competitivo, sim, mas construído com tecnologia Stellantis, desenvolvido por engenheiros Stellantis e financiado pela Stellantis. A “Lancia Corse HF” não é uma empresa autónoma; é um departamento dentro de um gigante corporativo.

Em suma, o que testemunhamos não é o renascimento da Lancia independente dos anos 80, mas a sua ressurreição como um fantástico ícone de marketing, uma bandeira histórica hasteada por um conglomerado global. Resumindo: uma muito inteligente decisão, e para o perceber basta sentir as ondas de choque que têm sido sentidas desde que há cerca de dois anos se começou a falar do possível regresso da Lancia aos ralis, agora concretizado.

E neste contexto é preciso que todos percebam que a indústria automóvel transformou-se radicalmente: de um ecossistema diverso de criadores apaixonados para um oligopólio de mega-grupos focados na eficiência e na partilha de recursos. Admirar o novo Lancia nos ralis é reconhecer a sua capacidade competitiva, mas é também aceitar que a verdadeira distinção e a alma independente que outrora definiram a marca são agora relíquias de um passado que, na verdade, já não existe. É tempo de desmistificar o “regresso” e entender que a Lancia de hoje é um espelho da realidade corporativa do século XXI.

A fascinante evolução da indústria automóvel, que culminou nesta era de mega-fusões, levanta questões prementes sobre o futuro da inovação e da diversidade no setor. Será que a busca incessante por economias de escala acabará por uniformizar completamente a experiência de condução, ou haverá espaço para nichos de mercado onde a verdadeira distinção de engenharia e design possa florescer novamente?

Achamos que vai sempre haver espaço para esses nichos, há ainda, felizmente muitos exemplos, hoje, na indústria automóvel. A história da Lancia, neste contexto, serve como um poderoso ‘case-study’ sobre a complexa relação entre herança, identidade e imperativos económicos.