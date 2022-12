OPINIÃO: Bom Marketing, e pensar fora da caixa… | AutoSport

Quem perceber, nem que seja um ‘bocadinho’ de Marketing, para que serve, e como se faz, percebe que o desporto automóvel é uma das plataformas mais dinâmicas, emocionais e entusiásticas que se pode ter. Quem trabalha em Marketing tem na maior parte dos casos, ‘torrar’ neurónios via ‘brain-storming’ para descobrir o que fazer, e como. Quer seja em grande, mais pequeno, para uma audiência local ou mais global, tanto faz, o desporto motorizado é ótimo para isso e pode também ganhar com isso.

Recentemente tivemos vários exemplos de pequenas coisas que fazem um sentido enorme do ponto de vista ‘deste lado’, leia-se do interesse dos desportos motorizados, e era bom que as pessoas olhassem para isto com outros olhos, pois por muito que os puristas achem que isto não tem nada a ver com o nosso desportos, só lhes tenho a dizer que não há atividade, negócio, que não deva andar constantemente à procura de formas de conseguir mais clientes.

O simples facto de Miguel Oliveira ter disputado a Taça de Portugal de Ralis no Rali Casinos do Algarve fez ‘maravilhas’ pela prova, o seu regresso à Vila de Fronteira, foi também bom em termos mediáticos, pois se Miguel Oliveira recebe muita atenção – e com todo o mérito – pelo patamar a que já chegou nas Motos, é bom que esta seja aproveitada pelos desportos motorizados sempre que possível, e por fim, este recente ‘encontro’ de Paulo Futre com o Bernardo Sousa, seguido no terreno pela TVI, tem uma importância enorme para o desporto motorizado português, porque chega a públicos que se este ‘evento’ não fosse feito, não chegaria e “chegar a público” é o que todas as marcas que existem neste planeta tentam fazer todos os dias, das melhores formas que encontram.

Já para não falar nos seguidores da TVI, Paulo Futre tem 207.000 seguidores no Instagram, e mais 310.000 no Facebook. “Experiência espetacular com o gênio @bernardorsousa. Muito obrigado grande campeão, adorei! Podem ver o vídeo completo “Dois a Andar” na @tvioficial #BernardoSousa #Rally #Top.

Imaginam a quantidade de gente que pode ficar curiosa com os ralis? Neste caso é uma equipa, a Sports&You que tem aproveitado bem o mediatismo que Bernardo Sousa conseguiu com a sua participação/vitória no Big Brother, mas há por aí muito mais equipas com ideias para ter.

Outro exemplo, a outro nível? Vejam o que o CPKA fez ao levar pilotos de Ralis ao Campeonato de Novas Energias. Há muita coisa que pode ser feita, mas também há muita resistência de gente que fica agarrada ao passado, como se quase tudo o que nos passou pela vida não fosse bem diferente do que era. Se temos que fazer marketing para beneficiar o desporto motorizado, faça-se marketing…