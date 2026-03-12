Opel Motorsport e a sua Electric Rally Cup: pioneiros contra o ceticismo, futuro pode dar-lhes razão…

A resistência dos adeptos de ralis à eletrificação é visceral, alimentada pela perda do som caraterístico dos motores a combustão e pela tradição mecânica da modalidade. No entanto, a transição para os carros elétricos parece ser um caminho sem retorno.

Este fenómeno não será ditado pelas preferências do público, mas sim pela inevitabilidade da indústria automóvel. Como os ralis dependem diretamente do apoio e do investimento das marcas, o desporto terá de espelhar as frotas que os fabricantes pretendem vender. Mais cedo ou mais tarde, o parque automóvel de competição irá eletrificar-se por imposição estratégica de quem o financia.

Neste cenário, a ADAC Opel Electric Rally Cup destaca-se como um caso de estudo fundamental. Ao ser a primeira taça monomarca de ralis 100% elétricos do mundo, a Opel assumiu o papel de pioneira. Embora enfrente o ceticismo atual, esta antecipação poderá garantir à marca uma vantagem competitiva crucial no futuro, permitindo-lhe dominar a tecnologia, a logística de carregamento e a fiabilidade antes que a concorrência seja forçada a seguir o mesmo trilho.

Opel Motorsport reforça estatuto de “fábrica de talentos” nos ralis

A Opel Motorsport consolida em 2026 a sua imagem de verdadeira “fábrica de talentos” para as futuras estrelas dos ralis, apoiada numa pirâmide de promoção que já rendeu seis títulos no Campeonato da Europa Júnior de Ralis (JERC) em apenas nove temporadas. Assente na ADAC Opel Electric Rally Cup – agora evoluída para ADAC Opel GSE Rally Cup – e no ADAC Opel Rally Junior Team, o programa da marca alemã continua a oferecer um caminho estruturado desde os troféus monomarca até ao palco europeu.

“Este sexto título europeu júnior é a prova do nível a que o ADAC Opel Rally Junior Team tem trabalhado há uma década”, resumiu Jörg Schrott, responsável da Opel Motorsport, quando Calle Carlberg assegurou o mais recente cetro continental.

De Fórmula Opel aos ralis elétricos

Com um historial que passa por fórmulas de circuito como a Fórmula Opel e a Fórmula 3, a Opel centrou, desde 2013, a sua aposta nos ralis, primeiro com a ADAC Opel Rally Cup e, a partir de 2021, com a pioneira ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE”, o primeiro troféu monomarca de ralis 100% elétrico do mundo. Em 2026, esse conceito evolui para a ADAC Opel GSE Rally Cup, disputada com o novo Opel Mokka GSE Rally.

A lógica é simples: o troféu serve de plataforma de aprendizagem e seleção, garantindo que os campeões progridem automaticamente para o ADAC Opel Rally Junior Team, onde competem no JERC com um Opel Corsa Rally4, integrados numa estrutura profissional.

Fórmula para o sucesso: títulos europeus e carreiras lançadas

A lista de campeões europeus júnior formados pela Opel é extensa: Emil Bergkvist (2015), Marijan Griebel (2016), Chris Ingram (2017), Martins Sesks (2018), Laurent Pellier (2022) e Calle Carlberg (2025) conquistaram o JERC aos comandos de modelos Opel, primeiro com o ADAM R2 e, mais recentemente, com o Corsa Rally4.

Vários destes nomes prolongaram o sucesso a outros níveis, com títulos no Mundial Júnior de Ralis, no Europeu absoluto e nos campeonatos nacionais, confirmando a eficácia do sistema de promoção da marca do Blitz. A base de pilotos que passaram pelos troféus Opel alimenta hoje o pelotão de ralis alemão e internacional, com múltiplos ex‑juniores a assumirem papéis de destaque.

2026: nova era com o Opel Mokka GSE Rally

A temporada de 2026 marca um novo capítulo com a estreia do Opel Mokka GSE Rally, viatura elétrica desenvolvida especificamente para a ADAC Opel GSE Rally Cup. O modelo debita 207 kW (281 cv) e 345 Nm de binário, valores que colocam o desempenho ao nível dos atuais carros da categoria Rally4, graças também a componentes de competição como diferencial autoblocante, transmissão de competição e suspensão específica para ralis.

Segundo a marca, o novo Mokka GSE Rally garante “sensações eletrizantes, velocidade e desempenho ao nível de um Rally4”, num pacote 100% elétrico que mantém a bateria de 54 kWh do modelo de série.

O carro já está disponível para equipas privadas, com um preço de 67.900 euros (mais IVA), reforçando a intenção de manter o troféu acessível a jovens talentos com ambição internacional.

ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: grelha forte e calendário internacional

A ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 arranca a 29 e 30 de maio no ELE Rally, na Holanda, e integra sete rondas distribuídas por seis países europeus – Alemanha, Áustria, Holanda, Bélgica, França e Itália. Em outubro, o troféu chega a um dos pontos altos da época com a inclusão no histórico Rallye Sanremo, em Itália, reforçando a visibilidade internacional da competição.

Entre os inscritos confirmados destacam‑se o alemão Timo Schulz, campeão da ADAC Opel Electric Rally Cup 2022, e o britânico Ioan Lloyd, ambos com experiência no JERC e apontados como candidatos naturais às primeiras posições. A eles juntar‑se‑ão outros jovens de vários países europeus, garantindo um pelotão numeroso e competitivo.

Jovens em ascensão: o exemplo de Tom Heindrichs

A continuidade da “fábrica de talentos” Opel fica patente no percurso de pilotos como Tom Heindrichs, campeão da ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 após um final de temporada dramático no Central European Rally. O belga, que superou o espanhol Alex Español na derradeira Power Stage, assegurou assim o salto para o ADAC Opel Rally Junior Team e a participação no JERC ao volante de um Corsa Rally4: “Foi uma época dura, em que nem tudo correu como planeado, mas aceitámos cada desafio e isso tornou‑nos mais fortes”, afirmou Heindrichs, sublinhando que o objetivo sempre foi chegar ao Junior Team e medir‑se com os melhores talentos europeus.

Em 2026, casos como o de Heindrichs servem de referência para a nova geração que se apresenta à partida da ADAC Opel GSE Rally Cup, vendo no programa da Opel um caminho credível para chegar aos palcos europeus e mundiais dos ralis.

Calendário da ADAC Opel GSE Rally Cup 2026

29/30 maio ELE Rally, Eindhoven Países Baixos

13/14 junho Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer França

17/18 julho Rallye Weiz Áustria

14/15 agosto ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel Alemanha

25/26 setembro ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke Alemanha

17/18 outubro Rallye Sanremo Itália

28/29 novembro Rallye Spa Bélgica