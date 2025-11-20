Opel GSE Rally Cup 2026: novo Mokka GSE Rally com potência semelhante aos Rally2
A temporada de ralis 2026 marca a estreia do Opel Mokka GSE Rally na ADAC Opel GSE Rally Cup. Com mais potência e tecnologia avançada, prepara-se para impulsionar jovens talentos e o desporto motorizado sustentável.
A temporada de ralis de 2026 promete ser um marco para o automobilismo sustentável. A competição monomarca elétrica organizada pela Opel e ADAC, agora renomeada como ADAC Opel GSE Rally Cup, passa a contar com um novo protagonista: o Opel Mokka GSE Rally. Este veículo substitui o Opel Corsa Rally Electric, oferecendo o dobro da potência e um desempenho comparável à categoria Rally4.
Evolução da competição elétrica nos ralis
A ADAC Opel Electric Rally Cup, pioneira no desporto motorizado elétrico, evolui para uma fase superior com a chegada do Mokka GSE Rally. Rebecca Reinermann, Vice-Presidente de Marketing da Opel, destaca o sucesso da competição ao longo de cinco temporadas, realçando a fiabilidade do sistema elétrico do Corsa e a plataforma que serve de rampa para jovens talentos dos ralis. A temporada de 2026 terá sete provas em seis países europeus, começando no ELE Rally em Eindhoven, Holanda.
Potência e técnica do Novo Mokka GSE Rally
Com 207 kW (281 cv) e 345 Nm de binário, potência semelhante aos Rally2 de ralis, o Mokka GSE Rally é mais do que duas vezes mais potente que o seu antecessor. Equipado com diferencial de deslizamento limitado, transmissão de competição e suspensão Bilstein afinada para ralis, o modelo integra tecnologia avançada para maximizar desempenho e eficiência. A bateria mantém-se na capacidade de série, com 54 kWh.
Segurança em primeiro lugar
O Mokka GSE Rally mantém padrões rigorosos de segurança, incluindo estrutura anti-impactos certificada pela FIA, bacquets com cintos de seis pontos, cápsula reforçada para a bateria e sistema de extinção especial. O sistema de alta tensão de 400 Volt é monitorizado por sensores que garantem desligamento rápido em colisões, protegendo os pilotos e o veículo.
Desenvolvimento de talentos para o futuro dos ralis
Desde 2013, mais de 224 pilotos de 22 países iniciaram a carreira na ADAC Opel Rallye Cup, muitos promovidos para o ADAC Opel Rally Junior Team, competindo em modelos de maior categoria. O diretor da Opel Motorsport, Jörg Schrott, salienta que a parceria com a ADAC é fundamental para o crescimento dos talentos, e que o conceito elétrico da competição demonstra que a mobilidade sustentável é compatível com o desporto motorizado.
