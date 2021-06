Opel e-Rally Cup: Arrancou o primeiro troféu monomarca elétrico de ralis do mundo | AutoSport

A vitória do piloto francês Laurent Pellier e do seu navegador Thierry Salva, da equipa Saintéloc Racing, marcou a estreia bem-sucedida da ADAC Opel e-Rally Cup, aquele que é o primeiro troféu monomarca do mundo realizado com automóveis elétricos. Foram 13 as equipas, de um total de cinco países, que se apresentaram à partida do ADAC Rallye Stemweder Berg, ao volante dos seus Opel Corsa-e Rally de 100 kW (136 cv), imprimindo um ritmo eletrizante, no sentido mais verdadeiro do termo, nas exigentes classificativas de asfalto da região de Lübbecke.

“A ADAC Opel e-Rally Cup teve uma estreia em grande”, comentou o Diretor da Opel Motorsport, Jörg Schrott. “O Corsa-e Rally revelou uma performance brilhante, registando tempos impressionantes, com um plantel com andamentos muito próximos. A infraestrutura de carregamento também correspondeu às nossas expectativas, garantindo que o rali decorresse sem problemas. Estamos muito satisfeitos, mas isso não significa que estejamos mais confortáveis. Pelo contrário, aprendemos muitas coisas novas e continuaremos a trabalhar arduamente na otimização dos detalhes”.

Entre os estreantes na caravana dos participantes constava um nome particularmente proeminente: Timo Scheider. O duplo campeão do DTM e ex-piloto de fábrica da Opel sentiu-se, de imediato, como peixe na água neste novo ambiente competitivo. Navegado por Tobias Braun, piloto de 42 anos que, presentemente, disputa o Mundial de Ralicross (WRX), revelou uma gradual evolução a cada classificativa disputada, vindo a terminar num impressionante 5º lugar da Taça.

“Este resultado e este que foi o meu primeiro rali superaram, em muito, as minhas expectativas”, disse Scheider, piloto que em 2003, numa equipa composta por Marciel Tiemann, Manuel Reuter e Volker Strycek, deu uma vitória à geral ao Opel Astra V8 Coupé nas 24 Horas de Nürburgring. “Foi incrível e muito divertido! O Corsa-e Rally é um grande carro que nos dá imediatamente muita confiança. A cada quilómetro fui ficando cada mais confortável com a condução e com as notas de andamento, mas nunca julguei poder alcançar um quinto lugar!”

Para além da realização da primeira prova da Taça e da prestação das equipas que a integram, a Opel teve outro Corsa-e Rally em ação, saindo para a estrada à frente do plantel de concorrentes. Tratou-se de uma viatura VIP, conduzida por Volker Strycek, lendário piloto de competição da Opel, que atuou como ‘motorista’ para diversos convidados, incluindo o ator Roman Knižka e a modelo Ashley, uma das participantes no programa de TV “Germany’s Next Top Model”, ela que garantiu a vitória numa recente ação fotográfica da Opel, realizada após o final da temporada daquela popular série.

Quanto à ADAC Opel e-Rally Cup 2021, a segunda prova desta temporada de estreia irá ter lugar no próximo dia 7 de agosto, no ADAC Holsten Rallye, que também se realizará na Alemanha.