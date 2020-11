Está cada vez mais próxima a data em que carros de ralis elétricos ‘assobiam’ pelas nossas estradas. Um pouco por todo o lado o conceito espalha-se – estranho seria se não fosse assim, já que é isso que a indústria ‘diz’ – e não há-de demorar muito tempo até que a FIA introduza esse mesmo conceito nas competições oficiais sob a sua alçada.

Mais um passo nesse caminho foi cumprido, já que o novo Opel Corsa-e Rally está pronto. O carro completou três dias de testes, num total de 1500 quilómetros sendo que quatro unidades elétricas Corsa-e Rally simularam duas provas do Campeonato alemão de Ralis. O Trofeú ADAC Opel e-Rally Cup arranca em 2021, compondo-se de um evento de teste e um calendário de oito provas.

O Opel Corsa-e Rally é o primeiro modelo de ralis 100 por cento elétrico produzido por um fabricante automóvel. Ostentando o reconhecido emblema do relâmpago, um conjunto de unidade elétricas irão participar, no próximo ano, num troféu monomarca próprio, a ADAC Opel e-Rally Cup.

Com o contributo dos pilotos Marijan Griebel, Horst Rotter e Volker Strycek, estrela lendária da História da competição da Opel, quatro unidades Corsa-e Rally, da Opel Motorsport, completaram na semana passada um total de três dias de testes, realizados no Centro de Testes Pferdsfeld, na Alemanha. Equipados com motor elétrico de 100 kW (136 cv), estes automóveis percorreram um total de 1500 quilómetros sem registar problemas.

Durante este programa de testes, a Opel Motorsport simulou o equivalente a dois ralis completos do Campeonato Alemão de Ralis, abrangendo troços cronometrados, troços de ligação e assistência. As características únicas da motorização elétrica, como os tempos gastos ao volante e em processos de carregamento, gestão da temperatura da bateria e afinações de software, foram testadas pela primeira vez em ambiente de rali. Os Corsa-e Rally também realizaram testes de maior duração para uma avaliação da durabilidade dos novos componentes.

“Foi um teste muito eficiente e bem-sucedido”, afirmou o Diretor da Opel Motorsport, Jörg Schrott. “Reunimos dados e informações importantes para que melhor possamos preparar o arranque da Opel e-Rally Cup 2021. Infelizmente, vários dos testes que tínhamos programado realizar com os nossos carros de desenvolvimento não puderam decorrer devido às restrições inerentes à pandemia Covid-19. Por isso, as nossas simulações de ralis em Pferdsfeld tiveram ainda maior relevância. Em resultado disso, o Corsa-e Rally está pronto!”

A primeira temporada da ADAC Opel e-Rally Cup irá compor-se de oito provas, a realizar entre a primavera e o outono de 2021. Antes do arranque da época cumprir-se-á um evento de preparação, sob a forma de um rali-teste aberto a todas as equipas inscritas.