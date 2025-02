Onde ver o Rali das Camélias: Zonas de Público e Zonas Espetáculo

Realiza-se este fim de semana o bilstein group Rallye das Camélias. O Clube de Motorismo de Setúbal divulgou as Zonas de Público e Zonas Espetáculo onde pode assistir à prova, bem como os horários de encerramento de estradas, Mapa Controlos, e todas as ‘zonas de público’ disponíveis

No sábado, 8 de fevereiro, realiza-se a etapa única da prova, com a partida e a chegada nos jardins do Casino do Estoril. O bilstein group Rali das Camélias 2025 terá 61,67km contra o cronómetro, distribuídos por 6 classificativas.

As duas primeiras, serão percorridas na secção matinal e correspondem à passagem única pelos troços de Parque Natural Sintra/Cascais (11,66km) e Codeçal (7,99km), seguindo-se um reagrupamento junto ao Palácio Nacional de Mafra. As hostilidades vespertinas arrancam com a dupla passagem por Tapada Mafra (11,33km), ficando para o fecho da prova as duas vezes em que a ‘armada’ competitiva do bilstein group Rali das Camélias terá de enfrentar a especial de Sintra (9,68km).

Marcam presença três R5/Rally2, de Pedro Clarimundo-Mário Castro (Škoda Fabia R5), Paulo Neto-Nuno Mota Ribeiro (Škoda Fabia Rally2 evo) e André Cabeças-Miguel Castro (Ford Fiesta R5), Gil Antunes, que terá ao lado Alexandre Ramos recupera o Dacia Sandero R4, Rui Madeira-Nuno Rodrigues da Silva correm com o (Mitsubishi Lancer Evo III) com que têm realizado provas, Carlos Fernandes-Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT Evo V) vencedores do ano passado, regressam, nomes como Paulo Fiúza-Nuno Batalha (Peugeot 309 GTI), José Carlos Magalhães-José Azevedo (Mitsubishi Lancer Evo IV), Francisco Carvalho-Mário Feio (Toyota GR Yaris RZ), Daniel Amaral-Joel Lutas (Toyota GR Yaris RZ), também marcam presença, o espetáculo está ainda mais garantido com as presenças também de Diogo Mil Homens-Pedro Oliveira (Toyota Starlet EP81) e Gonçalo Boaventura (Peugeot 106 Rallye S2), entre muitos outros como pode ver na lista abaixo

Horário

Eetapa, sábado 8 de fevereiro

Início – Jardins do Casino Estoril 09:00

PEC1 Parque Natural Sintra / Cascais 11.7 km 09:30

PEC2 Codeçal 8.0 km 10:43

Reagrupamento – Palácio Nacional de Mafra – 120 min 11:15

Serviço A – Parque Intermodal – 30 min 13:18

PEC3 Tapada Mafra 1 11.3 km 14:15

Reagrupamento – bilstein – 30 min 14:55

PEC4 Tapada Mafra 2 11.3 km 15:58

Serviço B – Parque Intermodal – 10 min 16:26

PEC5 Sintra 1 9.7 km 17:29

Reagrupamento – Praia Grande – 40 min 18:04

PEC6 Sintra 2 9.7 km 18:57

Final – Jardins do Casino Estoril 19:40