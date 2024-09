Onboard: Sébastien Loeb no Rallye Mont-Blanc Morzine num Alpine A110 GT +

“É ótimo poder voltar a ganhar em Morzine 23 anos depois”, disse Loeb no final. “O Alpine GT+ é um carro muito bom de conduzir. Divertimo-nos muito nas etapas. É um rali muito rápido para as notas e ela fez um ótimo trabalho. Um grande obrigado a Ludo Godard e a toda a sua equipa. A competição também estava lá, particularmente com o Léo Rossel, que conduziu de forma soberba durante todo o rali. Atacámos, lutámos muito e foi uma grande batalha, nada fácil. Foi muito divertido”.

Veja o onboard de Sébastien Loeb, navegado pela sua companheira Laurène Godey no Rallye Mont-Blanc Morzine 2024, aos comandos do Alpine A110 GT+. Loeb brilhou ao vencer a 76ª edição da prova, registando seis tempos mais rápidos nas especiais e assumindo a liderança a partir da SS6.

