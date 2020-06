Oliver Solberg vence Rally Sweden Lockdown

Depois dos ralis terem estado parados tanto tempo, na Suécia foi organizado uma espécie de ‘prefácio’ duma nova época, que há-de acontecer um pouco por todo o lado. Os suecos chamaram ao seu evento Rally Sweden Lockdown e o filho de Petter Solberg, Oliver Solberg, venceu a prova, depois de suplantar Pontus Tidemand, num ‘mata-mata’, forma como foi realizada a prova.



O Rally Sweden Lockdown foi organizado pela mesma equipa responsável pela prova do WRC sueca, e contou com pilotos suecos. Correram de R5 e o troço foi o mesmo do WRC: Os 2,5 quilómetros de Torsby Sprint. Marcaram presença Oliver Solberg, Pontus Tidemand, Mattias Ekström, campeão mundial de Ralicross e DTM, Emil Bergkvist. O bicampeão do WRC Júnior Per Gunnar Andersson marcou também presença, mas foi sol de pouca dura, já que capotou o seu Ford Fiesta R5 logo na sua primeira manga de qualificação.



Jonna Eson Bråhde, que terminou em terceiro na classe R2 do campeonato nacional sueco em 2018, completou o plantel no seu Mitsubishi Mirage R5.

Solberg, que conduziu o Volkswagen Polo GTI R5 que usa no WRC3, foi o mais rápido nas eliminatórias e depois superou Matthias Ekström na semifinal, e por fim tidemand, na final, batendo-o por 1.1s. Como curiosidade, o facto da mãe de Solberg, Pernilla, ter sido a navegadora do seu filho, Oliver. Não foi fácil para a Senhora Solberg, pois nos testes pré-evento, no sábado… enjoou.