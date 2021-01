Oliver Solberg estreia Hyundai i20 R5 no Rali do Ártico

Oliver Solberg vai fazer a estreia competitiva com o Hyundai i20 R5 no Rali do Ártico, na próxima semana. Solberg, que assinou pela Hyundai Motorsport para correr no Campeonato do Mundo de Ralis, categoria WRC2, já testou a sua nova máquina na Suécia.

🔥 First test with the @HMSGOfficial i20 R5! 🔥 So fantastic to finally get behind the wheel for the first time, kicking up snow on these perfect roads! 🤩❄️ Feeling really good already in the car, really excited for the future! pic.twitter.com/vTRjHXma9p — Oliver Solberg (@OliverSolberg01) January 6, 2021

No Rali do Ártico, Solberg vai defrontar várias estrelas, como Ole Christian Veiby, colega de equipa na Hyundai, Emil Lindholm ou até Valtteri Bottas, piloto da Mercedes na Fórmula 1.

Após o primeiro teste com o Hyundai i20 R5, Solberg explicou ao dirtfish.com: “Senti-me bem no carro e estou contente. Ainda tenho de tirar mais tempo para descobrir o i20 por completo, mas vamos estar a fazer um rali esta semana. No teste gostei do carro, tem um motor forte”.

Quanto ao Rali do Ártico, Solberg sabe que vai enfrentar fortes oponentes, afirmando que: “Sei que existem pilotos fortes e sei que a experiência conta muito quando estás a pilotar na Finlândia. Para mim, será a estreia com o i20 R5 e a estreia neste rali, por isso vou-me focar no que tenho de fazer e tentar perceber melhor o carro”.