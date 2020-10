Oeiras Eco Rally Portugal, o primeiro rali elétrico no Autódromo do Estoril

O Oeiras Eco Rally Portugal 2020 levou a competição elétrica até ao Autódromo do Estoril. No final, Pedro Morais e Sílvia Coutinho, em BMW i3, foram os vencedores da terceira edição deste rali de regularidade que se realizou entre os dias 3, 4 e 5 de outubro.

Durante três dias, a etapa portuguesa integrada no campeonato do mundo FIA realizada em parceria com entre a CCP e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, atendeu ao conjunto de duas componentes, regularidade e consumo, e contou com classificativas nas serras da Arrábida e de Sintra, passando ainda pelo Autódromo do Estoril.

As equipas participantes tiveram de demonstrar a sua eficácia realizando a melhor gestão possível do consumo ao longo de todo o percurso e assegurar a regularidade, evitando penalizações nos distintos controlos efetuados pela organização da prova que contou com quatro secções, 12 setores seletivos e que finalizou com a disputa da “Marginal de Oeiras Power Stage”.

Na classificação geral, Pedro Morais/ Sílvia Coutinho (BMW i3) venceram com os espanhóis Txema Foronda/Pilar Rodas (VW E-Golf) em segundo lugar. A completar o pódio ficaram a dupla franco-polaca Artur Prusak/Thierry Benchetrit (Opel Corsa-E).