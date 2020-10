O primeiro título absoluto da The Racing Factory

A dupla Miguel Nunes/João Paulo sagrou-se no passado sábado Campeã da Madeira de Ralis, após vencer o Rali Cidade de Santana. A equipa que tripula um Skoda Fabia Rally 2 assistido pela The Racing Factory fez uma temporada fantástica, demonstrando a sua superioridade diante de fortes adversários, ao vencer as quatro provas realizadas, até ao momento, nesta temporada.

Rali da Calheta, Rali Vinho da Madeira, Rali da Ribeira Brava e agora o Rali Cidade de Santana. Foi esta a lista de invencibilidade de 2020 para Miguel Nunes e para a The Racing Factory no Campeonato da Madeira de Ralis. Invencibilidade essa que deixa o Team Manager da equipa de Santa Maria da Feira, Justino Reis, naturalmente satisfeito. “Comprovámos que merecemos a confiança que o Miguel Nunes depositou em nós e no Skoda Fabia Rally 2. O Campeonato da Madeira de Ralis é muito competitivo, com pilotos de grande nível e vencer este campeonato, de forma invicta até ao momento, é a prova do bom trabalho feito pela dupla madeirense, mas também de todo o staff técnico da nossa equipa que deu sempre o melhor suporte possível ao novo Campeão da Madeira de Ralis. Em nome da The Racing Factory, que parabenizar publicamente o Miguel Nunes por este triunfo!”

Já Miguel Nunes, mostrava-se extremamente satisfeito com a conquista do título “O Rali Cidade de Santana foi mais uma prova que nos correu de muito bem. Felizmente tivemos uma época brilhante até agora, onde tudo correu sempre pelo melhor. Contámos sempre com um apoio fantástico da The Racing Factory, que nos entregou sempre um carro extremamente competitivo e fiável. Cumprimos da melhor forma o nosso segundo objetivo para esta época, atingir o título regional, depois de vencermos o Rally Vinho da Madeira”.

O final oficial da temporada disputa-se nos próximos dias 13 e 14 de Novembro, com a realização do Rali de São Vicente.