Nuno Rodrigues da Silva: 331 ralis em 33 anos… | AutoSport

Rui Madeira homenageou Nuno Rodrigues da Silva, seu companheiro de (quase) sempre nos ralis e grande amigo, pelos seus 331 ralis, boa parte deles, juntos, até com um título mundial pelo meio, em 1995, na Taça FIA de Grupo N: “Parabéns navegas Nuno Rodrigues da Silva pelos teus 331 ralis, na bacquet do lado direito, o novo recorde de um navegador com participações em ralis! Uma pequena mas muito merecida homenagem, obrigado por fazeres parte deste percurso e sobretudo pelo teu companheirismo, espírito e grande amizade ao longo destes anos! O autor desta obra foi Ricardo Mattozzi com a participação de todos os elementos presentes neste jantar, não esquecendo todos os pilotos que fazem parte da tua enorme lista e naturalmente de todos os amigos!

Bem hajas!”



Uma merecida homenagem a uma personagem muito querida da comunidade dos motores em Portugal, e mesmo apesar de ter tido, por muito tempo a alcunha de ‘veneno’, quem o conhece sabe bem que é e sempre foi uma pessoa fantástica: “É uma longa história que não vale a pena relatar ao pormenor, mas, na verdade essa alcunha fica-se a dever ao facto de eu ser um pouco corrosivo nas opiniões que dou nos comentários que faço, mas sem nunca ser inconveniente”, disse-nos um dia. Confirmadíssimo.

Quase não vale a pena recordar a sua carreira, que é por demais conhecida, fez tudo o que havia para fazer desde ganhar Taça do Mundo de Grupo N ou andar de Renault 4L no Rali Safari, mas teve um sonho que até hoje nunca cumpriu, o Dakar.