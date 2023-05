Nuno Pinto: WRC e o Rali de Portugal, numa pausa da Fórmula 1… | AutoSport

Nuno Pinto é muito provavelmente mais conhecido pelos comentários de F1 que faz na Sport TV, o seu trabalho é com a Aston Martin F1, há muitos anos que o português é ‘coach’ de Lance Stroll, mas apesar de disputar agora o Rali de Portugal, não é a primeira vez que o faz. A sua carreira nos ralis começou em 1998 com um Nissan Micra, no ano seguinte mudou-se para o Peugeot 306 GTI, mas foi em 2003, quatro anos depois que coreu pela Interpass Competição e com o Citroën Saxo S1600, estreando-se nesse ano no TMN Rallye de Portugal com um sexto lugar da geral. Correu até 2006, mas já sem o mesmo projeto de 2003, só voltando aos ralis em 2019, com um C3 R5 na Indonésia, onde fez três ralis com o mesmo carro com que vai agora correr, o Citroen C3 Rally2. Pelo meio, uma ação social muito meritória. Caro leitor, se quiser ficar ligado ao Rali de Portugal adira ao Projeto 64. Todos os que contribuírem vão entrar num sorteio para ganhar umas luvas de F1, que Nuno Pinto vai usar no rali, e que depois serão assinadas pelos dois pilotos da Aston Martin F1, Fernando Alonso e Lance Stroll, e ainda um boné. Clique aqui se quiser aderir.