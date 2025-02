Nuno Pinto e Lance Stroll: da Fórmula 1 para os ralis em Fafe

Nuno Pinto costuma estar de fora a ver o que faz Lance Stroll em pista, de modo depois a ajudá-lo com detalhes que deteta no âmbito da sua atividade de ‘coach’, mas desta feita…ditou-lhe notas!

Lance Stroll esteve em Portugal a testar no troço de Fafe/Montim. A seu lado esteve Nuno Pinto, o seu coach de sempre, líder da WinWay, uma empresa de ‘Driver Coaching’ e ‘Management’, que tem no seu portfólio pilotos como Daniel Juncadella, Robin Frijns, Lance Stroll, Luis. Sá Silva, Jason Daruvala, Sean Gelael, entre outros.

Há muito é o ‘treinador’, inicialmente de algumas das maiores esperanças do automobilismo mundial, hoje de pilotos há muito consagrados.

Muitos se lembram da carreira que teve nos ralis nacionais, e sempre que pode, faz uma ou outra prova.

No ano passado participou no Templários Rally Classic, Rali vidreiro, ambos com o Citroen C3 Rally2 co mque também já tinha corrida em 2023 no Rali de Portugal e anteriormente em provas na Indonésia.

É obviamente, também conhecido pelos comentários de F1 que fazia na Sport TV, e antes na Eleven, o seu trabalho agora é com a Aston Martin F1, e com Lance Stroll.

Recordando a sua carreira nos ralis, começou em 1998 com um Nissan Micra, no ano seguinte mudou-se para o Peugeot 306 GTI, mas foi em 2003, quatro anos depois que correu pela Interpass Competição e com o Citroën Saxo S1600, estreando-se nesse ano no TMN Rallye de Portugal com um sexto lugar da geral. Correu até 2006, mas já sem o mesmo projeto de 2003, só voltando aos ralis em 2019, com um C3 R5 na Indonésia, onde fez três ralis com o mesmo carro com que agora corre “de vez em quando”. Quanto a fazer provas este ano: “vai depender dos calendários eu fazer alguma coisa. O mais provável serão um ou dois Ralis na Indonésia, mas sem confirmação ainda”.

Quanto ao seu piloto no teste de Fafe/Montim, Lance Stroll: “Ele (Stroll) gosta de tudo o que é pilotar carros de corrida e queria experimentar um carro de ralis em terra há muito tempo. Também influenciado pelo que sempre lhe disse. Agora deu e veio e adorou…” disse Nuno Pinto ao AutoSport.

FOTO Nuno Pinto