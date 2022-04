Nuno Jorge (FPAK): “Se encontrarmos formas melhores, estaremos abertos para mudar” | AutoSport

Na sequência do que se está a passar atualmente no pós arranque os Campeonatos Start e Promo de Ralis, o AutoSport falou com Nuno Jorge, da direção da FPAK, que nos explicou a visão da federação, relativamente a quais são os propósitos por trás da criação dos Campeonatos Start e Promo de Ralis, estando também conscientes de que terão de ser feitos ajustes nas competições que viram a luz do dia recentemente.

“Nada é permanente, exceto a mudança”, já dizia Heráclito, um filósofo grego, e foi isso que a FPAK fez. As mudanças foram profundas, e as críticas fizeram-se ouvir: “É verdade que houve desde cedo muita crítica à priori, mas deixamos a pergunta: alguma vez se mudou tanta coisa nos ralis? Fica a pergunta…

Temos que tentar encontrar outros caminhos. São os melhores? Certeza não temos, mas há que tentar…

Se encontrarmos formas melhores, estaremos abertos para mudar, e sabemos que isto é um processo evolutivo. É assumido internamente. Mudámos, com a consciência de que provavelmente teríamos de mudar coisas ao longo do tempo.”

Foi com esta assunção, de que poderia haver necessidade de fazer alterações, que começou a nossa conversa, e a verdade é que há abertura da federação para o diálogo: “A nossa vontade é dialogar, construir, vamos procurar uma solução” começou por dizer Nuno Jorge, explicando depois como foi o processo até se chegar à criação destes dois Campeonatos, Promo e Start, de Ralis.

“Começando pelo Start, há aqui um propósito claro que tem a ver com a tentativa de dinamização de jovens nos ralis. Não sei se vamos conseguir, mas temos de tentar. O que queremos é criar o máximo de condições para poderem vir para os ralis.

Mesmo que tenham poucas ou menos posses.

A federação tomou uma decisão, pois o desporto motorizado não pode ser só para os mais abastados, e por isso tem a obrigação de, pelo menos, ao nível da ‘entrada’ nos ralis, baixar os custos o mais possível, de modo a dar oportunidade aqueles que se possam vir a mostrar e com isso arranjar apoios.

Porque se nós começamos logo pelo meio da tabela, muitos, nem sequer lá vão conseguir chegar. E objetivamente quando a federação decide fazer um Campeonato Promo e um Start, tem nitidamente esta função, ou seja, olhou-se para o regional e percebeu-se que, baixando o nível global dos custos, por intermédio dos carros que aí poderiam correr, uma competição que tivesse custos abaixo do que até aqui eram os ‘regionais, os Campeonatos Norte, Centro e Sul, e o Promo, um campeonato mais competitivo, e de cariz nacional.

Foi este o pensamento-base. Com o Start a federação nitidamente quer fazer um campeonato, o mais barato que conseguir, para os pilotos, para as organizações, para a própria federação.

Temos que permitir que o ‘Joaquim’ que até tem um amigo que tem um carro, de duas rodas motrizes, possa fazer uma prova ou duas, porque não?

Não era no ‘regional’ antigo que o ia conseguir, pois já estava a um nível muito acima, portanto o Start tem o propósito de quem chegar e quer fazer um rali num dia, treinar de manhã e correr à tarde”, disse Nuno Jorge que admite, no entanto, que verificações e treinos numa manhã è provavelmente demasiado: “uma situação em que se deve pensar numa solução mais agradável para os pilotos.

Por isso é que a federação atuou junto do organizador, o Targa, para que neste Rali de Resende pudessem ser feitas verificações facultativas no dia anterior.

No dia seguinte vai reconhecer e faz a prova”, prosseguiu, explicando depois que há Algumas vontades que não se adequam ao que queremos para o Start: ser o mais barato possível: “há pilotos que querem treinar no fim de semana anterior, para poderem treinar mais, o que queremos do Start é que seja o mais barato possível, mas se tiver de ser dois dias, tendo em conta o que são algumas das solicitações dos pilotos, vamos ver, temos que discutir e encontrar um caminho.

Sabemos de antemão que se há dois campeonatos, temos de encontrar o melhor caminho possível.

Aceitamos que possam fazer as verificações no dia anterior, agora com os treinos, no sábado de manhã têm quatro horas para reconhecer dois troços, fazer três passagens, o que nos parece razoável”, disse, relativamente ao Campeonato Start de Ralis, explicando também depois que o processo de criação desta competição passou por muita discussão: “envolvemos o Núcleo de Pilotos e co-pilotos, eles sabem de tudo o que foi falado, há seis meses que andámos a falar com eles, várias coisas neste processo foram mudadas a meio do caminho.

Não somos donos da razão, o que queremos é encontrar o caminho certo. É disso que estamos à procura, de uma coisa que até hoje nunca foi encontrada, que é o mais gente a correr, estamos a tentar mudar o paradigma de que só corre quem tem mais dinheiro. Sabemos que é preciso dinheiro porque o desporto motorizado em geral ralis em particular, não basta ter um fato, botas e capacete de competição para ir correr, é preciso muito mais do que isso, mas podemos tentar baixar os custos o mais possível, para que possam aparecer mais pilotos, é essa a razão principal que nos levou a pensar no Campeonato Start de Ralis nestes moldes.

Qual o melhor caminho, temos que tentar perceber qual é, mas este é o que acreditamos, não estamos a ver outro para já. Daqui a algum tempo podemos estar a ver que não era assim, falhámos ali, mas queremos fazer essa procura” concluiu.

“Promo de ser um bom campeonato”

Mas também o Campeonato Promo de Ralis está sobre fortes críticas de alguns pilotos, que deixam no ar a possibilidade de primar pela ausência em algumas provas, sendo o principal óbice, disputarem provas conjuntamente com o CPR: “se calhar começar um rali a uma sexta-feira à tarde, nos Promo, não é o ideal, se calhar os organizadores podem fazer com que as coisas encaixem um pouco melhor. Fazer ralis à sexta e sábado ou ao sábado e domingo, não é uma coisa que nos choque, há pilotos que preferem, outros nem tanto, mas há que procurar soluções, que sabemos não serem fáceis.

Não será certamente fácil para as organizações acolherem todas as sugestões dos pilotos, mas se a ideia é falar com os clubes para tentar arranjar uma forma de ajustar ao máximo, ter o máximo de preocupação, ajustar dentro do possível, um campeonato como o Promo que está inserido em quatro provas do CPR, somos totalmente a favor. Agora estarmos a exigir a um clube que tem uma prova do CPR para montar com imensas diretrizes, e depois encaixar as coisas exatamente com os pilotos do Promo querem, não nos parece uma tarefa fácil”, explicou: “Não sabemos se o vamos conseguir a 100%, mas o que se pretende é criar um campeonato o mais competitivo possível. E achamos que há possibilidades de ser um bom campeonato”, concluiu Nuno Jorge, relativamente ao Campeonato Promo de Ralis.