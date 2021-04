Nuno Delgado: “O Rally de Lisboa veio para ficar e para deixar marca a nível europeu…”

Nuno Delgado, Chefe de Missão de Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021, mostrou-se agradado com a realização do Rally de Lisboa, prova que está agendada para 26 e 27 de junho, sábado e domingo, num evento que é candidato ao Campeonato Sul de Ralis em 2021 e candidato ao Campeonato de Portugal de Ralis em 2022.



Há muito que um rali na zona de Lisboa tem vindo a ser ‘pedido’ e embora já exista o Rali das Camélias, o CPKA é mais ambicioso e pretende colocar a prova o mais rapidamente possível nos calendários das competições oficiais, tendo como objetivo começar pelo ‘regional’ Sul, e eventualmente depois, o CPR.

O evento está todo delineado na orla da Área Metropolitana de Lisboa: o projeto, que tem vindo a ser trabalhado nas suas diversas vertentes, propõe, por exemplo, recuperar a lendária classificativa de Montejunto.