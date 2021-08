Novo Skoda Fabia Rally2 em fase de testes | AutoSport

Cinco anos depois a Hyundai colocou a correr o seu novo i20 N Rally2, e pelo meio a Skoda já fez vários upgrades ao seu Skoda Fabia R5/Rally2. E vem aí mais um…

O futuro carro de ralis da marca checa é baseado no novíssimo Skoda Fabia de estrada, e a marca tem andado em intensos testes, quer no asfalto ou em pisos de terra.

Naquele que é o 120º ano da empresa no desporto automóvel, um primeiro protótipo do futuro Skoda Fabia Rally2 já foi testado em estradas de asfalto e terra na República Checa, França e Espanha.

Esta é a quarta geração do Fabia de estrada, e a versão de ralis segue o exemplo: “O novíssimo Skoda Fabia para a categoria Rally2 entrou na fase de desenvolvimento e testes. Felizmente, os nossos técnicos podem aproveitar o vasto know-how e perícia em curso do projeto Rally2 evo que ainda é muito bem sucedido em todo o mundo”, disse Michal Hrabánek, Chefe do Departamento de Desportos Motorizados da Skoda.

Desde Abril de 2015, o Skoda Fabia é o carro mais vencedor do que qualquer outro carro na sua

categoria. Começando com a versão R5, mais tarde foi rebatizada para Rally2, a o carro de ralis checo, até hoje acumulou nove títulos em categorias de apoios dos Mundial de Ralis, numerosos campeonatos regionais e nacionais, cerca de 1.400 vitórias no total e à classe, bem como perto de 3.300 posições no pódio, em todo o mundo. Neste momento correm cerca de 400 unidades das variantes R5, Rally2 e Rally2 evo.