Novo Campeonato Promo de Ralis com 10 provas | AutoSport

Já são conhecidas as datas e as provas do Campeonato Portugal RGT Ralis, Campeonato Portugal Clássicos Ralis, do novo Campeonato Promo de Ralis, FPAK Júnior Team e a prova única da Taça de Portugal de Ralis, que volta a realizar-se, como em 2021, no Algarve.

O Campeonato Portugal RGT Ralis tem menos uma prova que em 2021, mas volta a ir à Madeira. O Campeonato Portugal Clássicos Ralis tem mais duas provas, oito do que em 2021

O Campeonato Promo de Ralis é novo, tem 10 provas, acompanha o CPR em quatro provas e os regionais noutras seis.

Campeonato Portugal RGT Ralis

Data Prova

10 e 11 junho Rali de Castelo Branco

8 e 9 julho Rali Viana do Castelo Cidade Europeia 2023

4 a 6 agosto Rali Vinho da Madeira

9 e 10 setembro Rali da Água – CIM Alto Tâmega

23 e 24 setembro Rali de Vouzela

7 e 8 outubro Rali Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande

Campeonato Portugal Clássicos Ralis

Data Prova

1 e 2 abril Rali Vieira do Minho

29 e 30 abril Rali de Mortágua

10 e 11 junho Rali de Castelo Branco

17 e 18 junho Rali de Montelongo

8 e 9 julho Rali Viana do Castelo Cidade Europeia 2023

9 e 10 setembro Rali da Água – CIM Alto Tâmega

23 e 24 setembro Rali de Vouzela

7 e 8 outubro Rali Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande

Campeonato Promo de Ralis

Data Prova

1 e 2 abril Rali Vieira do Minho

15 e 16 abril Rali Terras D’Aboboreira

29 e 30 abril Rali de Mortágua

13 e 14 maio Rali de Serpa

10 e 11 junho Rali de Castelo Branco

8 e 9 julho Rali Viana do Castelo Cidade Europeia 2023

9 e 10 setembro Rali da Água – CIM Alto Tâmega

23 e 24 setembro Rali de Vouzela

7 e 8 outubro Rali Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande

21 e 22 outubro Rali Vila do Bispo

FPAK Júnior Team

Data Prova

15 e 16 abril Rali Terras D’Aboboreira

29 e 30 abril Rali de Mortágua

10 e 11 junho Rali de Castelo Branco

9 e 10 setembro Rali da Água – CIM Alto Tâmega

7 e 8 outubro Rali Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande

28 e 29 outubro Além Mar Rali Ilha Lilás

Taça de Portugal de Ralis

Data Prova

11 e 12 novembro Rallye Casinos do Algarve