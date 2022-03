Novo Campeonato Promo de Ralis arranca em Vieira do Minho | AutoSport

Arranca no próximo fim de semana com o Rali Vieira do Minho o novo Campeonato Promo de Ralis, num evento que conta também para o Campeonato de Portugal de Clássicos Ralis, e ainda o Desafio Kumho Norte, Desafio Kumho Terra.

Foi com alguma surpresa que a FPAK ‘baralhou’ tudo em termos de 2ª divisão dos ralis, passou a denominar os ‘regionais’ Norte, Centro e Sul, de Start, apenas para carros de duas rodas motrizes e criou o Promo, a ‘nova’ 2ª divisão onde cabe tudo o que não é Rally2.

Até aqui apenas houve um rali, da Bairrada, nos Start, os Promo só agora vão arrancar, pelo que temos de esperar mais tempo para perceber se a aposta vinga ou não.

Críticas nas redes sociais não faltam, mas a verdade é que quem concorda também não se manifesta muito, pelo que o ‘barulho’ é predominantemente negativo.

Contudo, a verdade é como azeite em água, e será com o decorrer das provas que se vai perceber se a aposta foi boa ou má.

Se o Campeonato Promo é ‘pacífico’, o problema parece-nos muito mais os Start. Mas isso fica para perceber noutras núpcias.

A nova competição tem um Regulamento Técnico que permite que todas as viaturas com homologação FIA/FPAK e RGT possam participar integradas no grupo X5, não pontuando para o campeonato, com exceção das viaturas dos grupos RC4 e RC5.

Assim, nesta competição não são autorizados Rally2 ou S2000 2.0 de motor atmosférico e ainda Rally2 Kit,(R4 Kit), mas temos muitos e bons para ver: Grupos P3/X3 GRUPO (N NR4 +2000cc), P1/P2 Rally4 atmosférico +1390cc até 2000cc (Grupo R2 pré2 2018), P2/R3 atmosférico +1600cc até 2000cc e Turbo +1067cc até 1333cc, e viaturas Grupo R (pré-2019).

P2 R3 Turbo +1620cc (nominal), Grupo (pré-2019), P2 Grupo A +2000cc, P2, Rally5 motor atmosférico +1600cc e turbo +1067cc (R1 pré-2018), P2/3 KIA Picanto, X5-16 (energias alternativas FIA FH), P1-2 RM até 1600cc (Classe 1), até 1400cc (Classe 2), e de 1401cc a 1600cc. P2-2 RM+1600cc (Classe 3), 1601cc a 2000cc (Classe 4), 2001cc a 3000cc (Classe 5), mais de 3001cc a 3500cc. P3-4 RM (Classe 6), até 2500cc (Classe 7), mais de 2501cc a 3500cc Art. 2.1.1 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/Regionais X1 – 2 RM até 1600cc Classe 8 – até 1400cc Classe 9 – de 1401cc a 1600cc Art. 12 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/Regionais

X2 – 2 RM + 1600cc Classe 10 – de 1601cc a 2000cc Classe 11 – de 2001cc a 3000cc Classe 12 – mais de 3001cc a 3500cc Art. 12 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/Regionais X3 – 4 RM (Classe 13) até 2500cc (Classe 14) mais de 2501cc a 3500cc, X4 – Diesel (Classe 15), X5 (Classe 16, todas as viaturas com homologação FIA/FPAK válida (VCHF). Inclui RGT/ Rally 4, assim como viaturas WRC com FH FIA atual, e finalmente X6 Grupo Proto/N5/N3 Viaturas com homologação FPAK e de outras ASN (Classe 18) até 2000cc.

Como se percebe, os Promo recebem de tudo um pouco, tendo ficado para os Start, a exclusividade das duas rodas motrizes.

Já há um bom número de concorrentes inscritos no campeonato sendo que não é necessário haver número mínimo de participantes mas na pontuação final de cada classe (já lá vamos), para ser considerado campeão é necessário um mínimo de 3 (três) classificados nos campeonatos em disputa.

Quanto à quantidade de resultados para efeitos de classificação final, são considerados os sete melhores resultados das 10 provas previstas no calendário. Logo se verá como os diversos pilotos encaram a competição quanto ao número de provas que realizam.

No caso de se realizarem menos de oito provas, esse número de resultados passará automaticamente a ser reduzido em uma prova.

Para fazer parte das classificações finais dos Campeonatos é necessário ter o número mínimo de participações.

De referir que o campeonato Promo, em termos de quilometragem máxima está logo considerado a seguir ao Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) que tem 400 Km no seu total. O Promo contempla 350 Km para 80 Km de troços.

O Campeonato Promo conta para o Grupo P1, P2, P3, Grupo X1, X2, X3, X4, X6 e para o Troféu Melhor Equipa Feminina.

Em termos de calendário conta com quatro provas no Norte, outras quatro no Centro e duas no Sul.

Calendário

1/2 de Abril Rali Vieira do Minho

15/16 Abril Rali Terras D’aboboreira

29/30 Abril Rali de Mortágua

13/14 Maio Rali Flor do Alentejo-Cidade De Serpa

10/12 Junho Rali de Castelo Branco

8/9 Julho 10º Rali De Viana do Castelo, Cidade Europeia do Desporto 2023

2/3 Setembro Rali Da Água-Cim Alto Tâmega

17/18 Setembro Constálica Rallye Vouzela E Viseu

7/8 Outubro Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande

21/22 Outubro Rali de Vila do Bispo