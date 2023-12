Novas regras para a ultrapassagem… nos ralis | AutoSport

Ao contrário de outros desportos motorizados, as ultrapassagens não acontecem muitas vezes nos ralis, mas quando acontecem podem ser bastante perigosas, mas também espetaculares. A FIA decidiu agora regulamentar essa situação tornando mais claro o que tem de fazer cada uma das duplas envolvidas.

Foi formalizado um procedimento para gerir as ultrapassagens seguras nas provas especiais dos Ralis Regionais para 2024. O novo regulamento do Rali Regional – artigo 34.1.8 – estabelece que: “Qualquer veículo (equipa) apanhado por outro deve fazer o movimento necessário para permitir a sua ultrapassagem. Isto aplica-se nomeadamente se tiver perdido tempo devido a uma falha técnica ou se tiver saído da estrada antes de recomeçar. “A prontidão para ser ultrapassado deve ser demonstrada por indicadores intermitentes adequados (por exemplo, um indicador de esquerda significa que o veículo ultrapassado se manterá do lado esquerdo da estrada).

“A tripulação ultrapassada deve envidar todos os esforços para facilitar a manobra de ultrapassagem, incluindo a paragem num local seguro. Se os veículos estiverem equipados com comunicação car-to-car, isto aplica-se a partir do primeiro pedido de ultrapassagem. As tripulações são responsáveis por garantir que a ultrapassagem não constitui um perigo”.