Novas Energias: Eduardo Carpinteiro Albino venceu Azores E-Rallye | AutoSport

Eduardo Carpinteiro Albino e José C. Figueiredo são os vencedores da edição de 2023 do Azores E-Rallye, prova organizada pelo Grupo Desportivo Comercial que integra o Campeonato de Portugal de Novas Energias e é candidata ao FIA Eco Rally Cup do próximo ano. A dupla do KIA Niro EV esteve em luta pela liderança ao longo do primeiro dia de competição mas, com uma prova quase isenta de erros no dia seguinte, rapidamente conquistou importante vantagem sobre a concorrência.

Nuno Serrano e Alexandre Berardo, também com um KIA Niro EV, passaram duas vezes pelo comando do evento mas não estiveram tão bem no segundo dia de competição e acabaram mesmo por perder a segunda posição já em cima da meta. Por seu lado, Hugo Batista e Ivo Tavares, em Ford Mustang Mach-E, mantiveram-se sempre perto dos primeiros e, com uma boa ponta final, conseguiram mesmo ocupar o lugar intermédio do pódio.

O lote dos cinco primeiros classificados incluiu ainda Rodolfo e Andreia Serrano, aos comandos de um Nissan Leaf, os melhores na Lagoa Street Stage, prova complementar em circuito cumprida na tarde de sábado, 24 de junho, e Pedro e Carla Faria, a bordo de um Renault Megane E-Tech EV60. Sétimos classificados absolutos, João Gonçalves e Pedro Condessa, a tripular um Hyundai Ioniq 5, foram os melhores na classificação reservada à Eficiência Energética, medida ao longo das duas primeiras das quatro secções.