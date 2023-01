Nasceu o Renault Clio Rally3, o primeiro 4X4 de ralis da marca | AutoSport

A ‘Escada de Oportunidade’ e a Pirâmide de Ralis da FIA ficaram completas em novembro de 2020 com o nascimento do Ford Fiesta Rally3, que agora tem quase pronto um forte concorrente, o Renault Clio Rally3, o segundo carro construído para a categoria Rally3 da FIA.

Vem naturalmente situar-se entre os Rally4 e os Rally2.

Os Rally3 são, como se sabe, uma categoria de carros de ralis criada para proporcionar um primeiro degrau acessível na escada dos tração às quatro rodas, pensada para ser utilizada nos ralis nacionais, regionais e a nível mundial.

O novo Renault Clio Rally3 é o primeiro Clio de tração às quatro rodas, foi concebido conjuntamente pelas equipas da Viry-Châtillon, da fábrica de fabrico Alpine de Dieppe Jean Rédélé e da equipa BWT Alpine F1 de Enstone.

Depois do Renault 17 Gordini, 5 Turbo, 5 Maxi Turbo, 5 GT Turbo, 5 Turbo, 5 Alpine, 11 Turbo, Renault Clio S1600, Renault Clio Maxi, Renault Mégane Maxi, a Renault dá agora sequência à sua história nos ralis com o primeiro 4X4 de sempre.

Este carro de ralis foi apresentado este domingo no Circuito Pas de la Casa (Andorra), depois de completar um programa de desenvolvimento com quase 5.000 quilómetros de testes, o Clio Rally3 continua o seu processo de homologação com a FIA.

Desde o redesenho da Pirâmide do Rally FIA em 2019, a Renault estabeleceu-se como a referência de tração dianteira, com os sucessos do Clio Rally5 e Clio Rally4, respetivamente lançados em 2020 e 2021. Hoje, as versões de corrida da quinta geração do Renault Clio continuam com o Clio Rally3.

O Clio e o desafio da tração às quatro rodas

A gama de ralis expande-se com o Clio Rally3, o primeiro Clio de tração às quatro rodas produzido pela marca. Seguindo a progressão linear desejada pelo corpo dirigente do desporto automóvel, o modelo baseia-se numa regulação inteligente que permite a um fabricante derivar o mesmo modelo das categorias do Rally5 para o Rally3.

Dito de forma simples, um carro de Rally3 é um Rally4 com transmissão adicional nas rodas traseiras para proporcionar tração às quatro rodas.

As equipas técnicas da Alpine Racing puderam assim tirar partido da estrutura e componentes comprovados do Cio Rally4 para desenvolver o Clio Rally3.

Enquanto o Clio Rally5 se destina a ser acessível a todos os pilotos e o Clio Rally4 está concentrado no desempenho de tração às duas rodas, o Clio Rally3 é o trampolim perfeito para o mundo da tracção às quatro rodas.

Os três carros partilham muitas semelhanças, incluindo a carroçaria baseada na linha Clio R.S., esta nova versão também beneficiou da experiência das equipas técnicas da Viry-Châtillon e Dieppe para explorar as liberdades oferecidas pelos regulamentos dos Rally3. As equipas trabalharam em profundidade em várias áreas, orientadas pela procura de eficiência.

O Clio Rally3 é alimentado pelo motor de 1,3 litros TCe de 16 válvulas turbo alimentado de 4 cilindros com injeção directa, com potência e binário aumentados para 260 cv e 415 Nm após 299 estudos de mapa de motores. O motor é acoplado a uma caixa de cinco velocidades SADEV com um diferencial de deslizamento limitado. Foi dada atenção específica à procura de desempenho e fiabilidade graças à experiência das equipas da Viry-Châtillon.

A Aerodinâmica beneficiou de numerosas sinergias no seio do Grupo Renault. Graças à sua relação privilegiada com a Enstone, a Viry-Châtillon pôde recorrer à perícia e aos recursos de cálculo da equipa BWT Alpine F1 para conceber a asa traseira do Clio Rally3, que é simples na aparência, mas altamente eficaz.

Para lá das borrachas Michelin, o os componentes mecânicos foram especificamente concebidos para combinar desempenho e fiabilidade em todas as superfícies. O Clio Rally3 vem com amortecedores de suspensão BOS ajustáveis de última geração. Como uma nova característica é a instalação de um túnel na parte traseira, a protecção do eixo traseiro também foi aparentemente, inteligentemente pensada. Uma caixa Life Racing controla o sistema de gestão eletrónica, integrando o sistema de aquisição de dados do motor e do chassis.

A segurança tem permanecido uma preocupação fundamental, com as últimas características padrão. Para além dos travões PFC, a tripulação pode contar com bancos Sabelt que cumprem a nova homologação FIA (válida por dez anos) e arneses de seis pontos. Finalmente, para maior conforto, o Clio Rally3 tem um pedal e uma coluna de direcção ajustáveis para adaptar a posição de condução a todos os tamanhos de carroçaria.

O desenvolvimento do Clio Rally3 começou em 24 de Maio de 2022 e foi concluído seis meses mais tarde em Espanha após 22 dias e mais de 4.500 quilómetros de testes em pista e pisos de terra com oito pilotos e 11 navegadores representando uma vasta gama de experiências.

Homologação do FIA Rally3 à vista

O Clio Rally3 continua o seu processo de homologação com a Fédération Internationale de l’Automobile, em paralelo com a sua apresentação à imprensa em Andorra no domingo. Este processo deverá concluir-se em Abril de 2023. Uma vez homologado, o Clio Rally3 será elegível para ralis que vão desde eventos regionais a rondas do Campeonato Mundial de Ralis da FIA, proporcionando um verdadeiro trampolim para a competição de tracção às quatro rodas.

CLIO RALLY3 – DADOS TÉCNICOS*

CHASSIS

Base – Linha Clio R.S. com gaiola de rolo

Corpo/Tipo – Monobloco em aço soldado a arco

Segurança – Gaiola de rolo multiponto

Aerodinâmica – Asa traseira

ENGENHARIA

Tipo – Renault HR13 4-cilindros, 16-válvulas

Layout – Front-engined

Deslocamento – 1,330 cm3

Potência máxima – 260 hp

Torque – 415 Nm

RPM máximo – 7,400

Turbocompressor – 31 mm restritor

Entrega de combustível – Injecção directa

Refrigeração – Derivado padrão

Gestão electrónica – Life Racing

Combustível – norma SP98

Lubrificantes – Castrol

TRANSMISSÃO

Tipo – Integral, tracção integral, tracção às quatro rodas

Caixa de velocidades – Sadev ST4-82, 5 velocidades sequenciais + marcha-atrás

Selector – Mudança de velocidades com libertação eléctrica MAR

Túnel – Sadev SP02

Diferencial Dianteira/Traseira – ZF Limited slip

Embraiagem – disco duplo Sachs

ÓRGÃOS DE ROLAMENTO E SUSPENSÃO

Eixo Frente/trás – Pseudo McPherson

Amortecedores – Suspensão Bos com ajuste de três vias e paragem hidráulica

Travões Tarmac frontal – Ø 330 x 28 mm, pinças de 4 pistões Travões PFC

Travões Cascalho Frontal – Ø 294 x 28 mm, pinças de 4 pistões PFC Travões

Travões Traseiro Tarmac/Gravel – Ø 294 x 28 mm, pinças de 4 pistões PFC Travões

Travão de mão – Hidráulico

Pilotagem – assistido electricamente

WHEELS

Rodas – Alumínio, 6×15” (brita) e 7×17” (alcatrão)

Pneus – Michelin

DIMENSÕES, PESO E CAPACIDADES

Comprimento/largura/altura – 4,050 / 1,988 / 1,400 mm

Distância entre eixos – 2,585 mm

Pista de rodas Frente / Traseira – 1,520 / 1,520 mm

Célula de combustível – 62 litros, FIA FT3 homologada

Peso seco – 1,210 kg (mínimo FIA)

sujeito a homologação

FOTOS DPPI / Alpine Racing