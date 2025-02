Nasce a Promolafões Rali Cup by Castrol

A Promolafões Rali Cup by Castrol foi anunciada numa nova competição que resulta de uma Promolafões e a Castrol, fruto de uma parceria estratégica com a Travocar. A ideia passa por criar uma ‘série’ que junta quatro provas que têm patrocinadores semelhantes, e que irá ter prémios, anunciados futuramente. As provas são o Termas Motorfest, Rali Espumante do Dão, Constálica Rallye Vouzela e Viseu e Águeda Rali Travocar.

A Castrol, uma das marcas mais conceituadas a nível mundial no desenvolvimento de lubrificantes de alta performance, sempre se destacou pela histórica ligação ao desporto motorizado em todo o mundo.

A Travocar, distribuidora oficial da Castrol, tem uma forte ligação à zona centro do país onde decorrerão as quatro provas do troféu: “Associar o nome de uma marca tão prestigiada como a Castrol ao nosso projeto é um marco que confirma o potencial da Promolafões Rali Cup. Contar ainda com a Travocar, uma empresa de referência na zona centro do país, é motivo de grande orgulho. Juntos, estamos a elevar o nível desta competição, proporcionando não só uma experiência única para os pilotos e equipas, mas também para o público que acompanha cada prova,” destacou Rodrigo Correia, gestor de eventos da Promolafões.

A Promolafões Rali Cup by Castrol será um palco para, esperta-se, boa competição, mas também uma plataforma para dinamizar o desporto motorizado e a economia local. Este é mais um passo no assumido compromisso da Promolafões em valorizar o desporto e as diversas localidades por onde passa.

De 14 a 16 de março, a primeira prova marcará o arranque desta nova era:

Termas Motorfest – 14/15/16 de março

Rali Espumante do Dão – 24/25 de maio

Constálica Rallye Vouzela e Viseu – 6/7 de setembro

Águeda Rali Travocar- 29/30 de novembro