Museu do Rali em Fafe foi inaugurado | AutoSport

Foi inaugurado no passado dia 10 o Museu do Rali em Fafe, um grande e ambicioso projeto que o Clube Automóvel de Fafe em parceria com a Câmara Municipal, colocaram de pé.

Numa cidade que ‘vive e respira’ ralis por todos os poros, esta era uma inevitabilidade, que certamente orgulha os adeptos dos ralis em geral e os fafenses em particular.

Se já havia muitos motivos para visitar Fafe, o Museu do Rali justifica antecipar a viagem, pois há muito e bom para ver, e este é ainda só o começo…