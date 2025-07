Multidão na sessão de autógrafos do Rali da Madeira

Milhares de adeptos estiveram esta noite nos jardins do Casino da Madeira para mais uma sessão de autógrafos do Rali da Madeira. Tradição, os mais fervorosos adeptos e uma população entusiasta da modalidade e do icónico evento não perderam esta oportunidade de poder recolher os “preciosos” autógrafos bem como conviver e tirar as já obrigatórias selfies com as equipas que, a partir de quinta-feira, 31 de julho, serão o centro das atenções na ilha.