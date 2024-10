Motorshow AutoClássico: Ricardo Teodósio vence e iguala recorde de triunfos

Ricardo Teodósio foi o vencedor do Troféu Piloto Motorshow 2024, com uma décima de vantagem sobre Bernardo Sousa, enquanto Sergi Pérez encerrou o pódio. Quarto triunfo na prova para o algarvio, o que lhe permite igualar o recorde de vitórias que Mário Barbosa detinha desde 2018.

Um espetáculo extraordinário, que a pista molhada ajudou a ‘apimentar’, mas nem a chuva que foi caindo com intermitência afastou o público das bancadas e dos locais autorizados na orla do traçado desenhado no exterior da Exponor. Milhares de pessoas assistiram entusiasticamente aos duelos em pista e deram seguramente por bem empregue o tempo que ali passaram. Mais uma organização bem sucedida da XRacing para a Eventos Motor, superiormente dirigida no capítulo desportivo pelo Clube Automóvel de Santo Tirso.

Ricardo Teodósio (Hyundai i20 Rally2) venceu pela quarta vez o Troféu Piloto Motorshow, repetindo os sucessos de 2007, 2010 e 2011. Bernardo Sousa (Citroën C3 Rally2) foi segundo, a um 0,1s, e Sergi Pérez (Hyundai i20 Rally2), terceiro, a 0,5s, após uma intensa batalha decidida literalmente à décima, já que o quarto classificado, Miguel Fuster (Citroën C3 Rally2), terminou a apenas 0,8s do vencedor. Curiosamente, os quatro primeiros conseguiram o respetivo melhor «crono» na Final 2 – recorde-se que, este ano, o vencedor é decidido pelo melhor tempo conseguido em qualquer das três finais, enquanto nas edições anteriores havia uma Super Final decisiva.

“O piso estava mais degradado na última final e mal vi o tempo do Sergi Pérez (em pista antes do piloto algarvio e sem melhorar o ‘crono’ – ndr), pensei logo que ninguém ia ser mais rápido”, começa por dizer Ricardo Teodósio. “Gosto muito do Troféu Piloto Motorshow, adoro vir aqui à Exponor, porque há sempre muito público, e fico naturalmente muito feliz por igualar o recorde de vitórias. Quatro vitórias em sete participações, penso que é uma boa média”, acrescenta, sorridente, o simpático piloto algarvio.

Nas duas rodas motrizes, Sergio Vallejo levou o Porsche 911 GT3 ao triunfo, acumulando com o sexto lugar à geral, imediatamente à frente de Tiago Ferreira, em Peugeot 208 S1600, enquanto o 12.º lugar de Bruno Campos (Citroën Saxo S1600) lhe valeu o derradeiro lugar do pódio. Condicionado por um Porsche 911 GT3 com set-up definido para pista (Montanha), Vítor Pascoal foi 14.º da geral. O prémio especial que a organização lhe atribuiu como agradecimento por ser um dos pilotos com mais participações no Troféu recompensou-o justamente.

Entre os Clássicos, António Silva levou o Opel Opel Kadett City à vitória, enquanto o Troféu Feminino foi para o pecúlio de Gabriela Correia, em Mitsubishi Lancer EVO X.