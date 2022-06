Morreu Pedro Paixão | AutoSport

Pedro Paixão, piloto de ralis madeirense, perdeu hoje a vida num acidente de moto, na ilha do Porto Santo. Tinha 27 anos. É uma tragédia enorme, a morte de um jovem na flor da idade, tão promissor.

O automobilismo fica claramente mais pobre, pois perde-se um piloto de enorme talento.

À família e amigos, o AutoSport endereça as suas mais sentidas condolências.

Depois de ter brilhado no Karting, começou a fazer ralis em 2016, na Madeira, onde depressa começou a dar nas vistas, ainda em 2017 veio ao continente fazer a sua primeira prova, no Algarve, vencendo logo a sua classe, em 2018 começou com as suas primeiras experiências nos R5, os resultados foram melhorando ao ponto de se tornar num dos melhores e mais destacados pilotos madeirenses. Recentemente, a Play Racing contratou-o para a sua equipa, e tinha cada vez mais condições para brilhar ainda mais alto. Quis o destino que assim não fosse. Que descanse em Paz.