Morreu Michel Enjolras, considerado por muitos o ‘pai’ do Peugeot 205 T16 bem como do Peugeot 306 Maxi. Michel Enjolras foi piloto de corridas na década de 70, especializando-se depois na preparação mecânica de automóveis. Trabalhou no desenvolvimento da Simca Racing Team sendo o topo da sua carreira atingido quando se ligou à Peugeot Sport. Contribuiu para o desenvolvimento do Talbot Lotus, e mais tarde foi um dos mais destacados obreiros do Peugeot 205 T16, quando era uma dos mecânicos principais. Mais tarde fez o mesmo com o Peugeot 306 Maxi e maius tarde ainda contribuiu para o Peugeot 206 WRC. Era o pai de Sébastien Enjolras, um jovem que morreu nos testes preliminares das 24 Horas de Le Mans de 1997.