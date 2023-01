Morreu Ken Block em acidente com moto de neve | AutoSport

Ken Block era sinónimo de emoção, adrenalina e imagens espetaculares. Piloto de ralis e ralicross, que fundou a Hoonigan, com a qual criou alguns dos carros mais espetaculares do mundo com as suas famosas Gymkhanas. Ken Block acabou por falecer ontem depois de um acidente com uma moto de neve.

O Gabinete do Xerife de Wasatch County, em Utah, confirmou a morte de Block numa declaração publicada no Facebook. O piloto de 55 anos de idade estava a subir uma encosta íngreme quando a sua mota de neve “se levantou, aterrando em cima dele”, disse a polícia.

Morre assim um dos pilotos mais aclamados pelos fãs, nem tanto pelos resultados nas competições oficiais, mas por fazer vídeos que marcaram uma era. A espetacularidade das imagens e das manobras, além da envolvência dos vídeos, fizeram de Block uma referência. Os seus vídeos chegaram a milhões que assistiam deliciados aos bailados mecânicos por cenários surpreendentes, sempre com a mesma banda sonora, o som de pneus a desfazerem-se e motores em alto regime. Correu no Rally America, Global Rallycorrs, X Games, WRX e no WRC.

Sempre foi visto por muitos dos adeptos dos ralis como um corpo estranho à modalidade, mas muitos desses adeptos, os que mais veementemente o criticavam, nunca conseguiram perceber o que de bom Ken Block fez pelos ralis. Se o WRC tem tantos adeptos, podem estar certos, muitos deles converteram-se à custa de Ken Block, especialmente os norte-americanos.

Ken Block, que durante anos representou a Ford, passou recentemente a representar a Audi e começava a introduzir o mundo dos carros elétricos nas suas Gymkhanas. Fica o seu legado e a sua vontade de ultrapassar sempre os limites. Deixa a sua mulher e três filhos e muitos fãs que recordarão a sua obra.