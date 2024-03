Morreu Joaquim Santos | AutoSport

Com seu estilo de pilotagem espetacular, arrojado e talento inigualável, Joaquim Santos marcou uma era dos ralis em Portugal. A sua presença nas provas era sinónimo de emoção e adrenalina, e seus fãs acompanhavam-no com fervor e admiração, bem como à Diabolique Motorsport, que ajudou a colocar no topo. Joaquim Santos deixa um legado de conquistas e uma enorme saudade no coração de todos que o conheceram. A sua memória será eternamente preservada na história do automobilismo português.

Nascido em Penafiel, cedo demonstrou paixão pela velocidade. A sua carreira de piloto de ralis iniciou-se em 1974, e desde então fez o suficiente para ser considerado um dos melhores pilotos portugueses de todos os tempos. Ao longo de sua brilhante trajetória, Joaquim Santos assegurou quatro títulos de Campeão Nacional de Ralis, em 1982, 1983, 1984, com o mítico Ford Escort 1800 da Diabolique Motorsport, e 1992, já com a Toyota

Foi hoje, 18 de março de 2024, que desapareceu um dos maiores nomes do automobilismo português. Joaquim Santos, nascido a 9 de junho de 1952, tinha 71 anos, e deixa um enorme legado de conquistas e um vazio imenso no mundo dos ralis.

