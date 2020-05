Morreu João Queiroz, um habitual concorrente do Rally de Portugal Histórico (foi por exemplo segundo classificado logo na primeira edição da prova em 2006, e mais recentemente também segundo em 2017), e um nome forte do automobilismo português, especialmente na Regularidade Histórica, onde era um dos seus mais destacados pilotos há longos anos.

Marcou presença em muitos outros eventos, nomeadamente o Rali de Monte Carlo Histórico, ou na super especial do Rali de Portugal que se realizava nos Jerónimos, por exemplo, entre muitos outros em Portugal e no estrangeiro, sempre com o seu habitual BMW azul e branco. Às suas filhas, que habitualmente o acompanhavam nas provas, Joana, Marta, Pipa, restante família Queiroz e amigos, o AutoSport endereça as suas mais sentidas condolências.



Fotos Paulo Maria