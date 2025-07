Morreu Giovanni Salvi, Campeão Nacional de Ralis em 1971 e 1977 e pai de Diogo Salvi, presença assídua nos ralis nacionais e internacionais.

Natural de Lisboa, nascido em 1940, filho de pais italianos, iniciou a carreira no automobilismo em 1962, depois de se destacar no ciclismo, motociclismo e futebol. Foi campeão de iniciados no ano de estreia. Em 1963, obteve bons resultados nos circuitos de Montes Claros e Cascais, mas foi nos ralis que se especializou. Destacou-se com o Porsche 911 2.2 S, conquistando os campeonatos nacionais dos grupos 4, 5 e 6 em 1971.

Após o 25 de Abril, regressou com os Ford Escort RS2000 e RS1800, alcançando o título nacional absoluto de ralis em 1977. Encerrou a carreira em 1981, mas regressou nos anos 90 às provas de clássicos, onde brilhou com um Volkswagen 1300. Além dos referidos títulos de Campeão Nacional de Ralis/Iniciados (1962) e de Campeão Nacional (1971 e 1977) foi também Campeão Luso-Galaico (1964), com nove vitórias no campeonato ao longo dos anos.

À família e amigos, o AutoSport endereça as mais sentidas condolências.