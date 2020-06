Morreu Fernando Jorge, um dos mais antigo navegadores açorianos no ativo. Com um palmarés desportivo invejável, que conta com vários títulos açorianos nas duas rodas motrizes. Nos últimos anos lutou contra um cancro, que lhe levou agora a melhor. À família, aos amigos e ao

Grupo Desportivo Comercial, de quem era sócio desde sempre, o AutoSport endereça as suas mais sentidas condolências.