Morreu Christof Klausner, o Rei do Drift no Audi Quattro | AutoSport

De repente, o nome Christof Klausner pode não lhe dizer muito, mas se olhar para o vídeo abaixo, reconhece-o à primeira, especialmente se for adepto dos ralis. Christof Klausner morreu, devido a um acidente de viação, e a sua equipa o Rallye Team Klausner, publicou nas redes sociais uma mensagem: “Queridos fãs de Christof Klausner. Infelizmente temos que informar que o Christof partiu cedo demais, hoje na sequência de um grave acidente de trânsito. O nosso Rei do Drift deixou os grandes palcos. Mas ficará para sempre em nossos corações. Obrigado pela vossa preocupação. Descansa em paz Chrisi.

À família, aos amigos e aos adeptos mais próximos, o Autosport endereça as mais sentidas condolências