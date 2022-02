Morreu Albino Abrantes | AutoSport

Albino Abrantes deixou-nos! Piloto de velocidade e ralis várias décadas, era um enorme apaixonado pela competição automóvel, na sua carreira correu com carros de diversas marcas, e nos últimos anos nas redes sociais mostrava que era uma enorme apaixonado pelo desporto motorizado, que fica mais pobre com o seu desaparecimento. Descanse em paz! À família e aos amigos, o AutoSport apresenta as suas mais sinceras condolências.

FOTO Facebook Albino Estevão Ribeiro Abrantes