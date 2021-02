Morreu a navegadora mais antiga dos ralis: tinha 103 anos

Dorothy Caldwell morreu em Hamilton, aos 103 anos de idade. Nascida a 6 de Janeiro de 1918, Dorothy Gertrude Caldwell entrou no Livro de Recordes do Guinness ao tornar-se na navegadora mais velha a estrear-se nos ralis, em 2012, tinha 94 anos.

O seu filho, Alastair Caldwell, 77 anos (na foto com a mãe), ex-manager da equipa de F1 da McLaren, disputava provas de automóveis clássicos em todo o mundo, e foi numa dessas provas que Dorothy Caldwell se estreou como sua navegadora. Disputou, por exemplo, o Desafio Trans América 2012, de Nova Iorque ao Alasca. Nessa prova recebeu o Prémio “Spirit of the Rally Award”.A sua prova favorita foi The Road to Mandalay, onde navegou através da Malásia, Tailândia e Birmânia. Aos 98 anos, ainda navegava e lia o road-book e os sinais de trânsito.

Ela era a navegadora. A sua última prova foi o Haka Classic, nas Ilhas do Norte e do Sul, em 2016, com 98 anos. No seu 100º aniversário, Dorothy recebeu um cartão da Rainha, bem como uma carta manuscrita pela Primeira-Ministra Jacinda Ardern. Morreu no dia 10, e com ela, a sua enorme paixão pela aventura que são os ralis.