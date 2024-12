Monza Rally Show: grande luta e liderança de Nikolay Gryazin

Nikolay Gryazin assume a liderança após um dia de voltas e reviravoltas. Andrea Crugnola e Hayden Paddon perseguem-no. Amanhã, o Masters’ Show começa às 13 horas.

Um desafio de roer as unhas desenrolou-se no segundo dia do Monza Rally Show, com quatro vencedores diferentes em cinco troços. Andrea Crugnola, em grande forma, dominou os 11 quilómetros da Roggia 2, que teve estradas geladas. No entanto, a sua liderança desmoronou-se na especial seguinte, os 33 km do Grande Prémio 1 – a mais longa do evento – devido a uma falha no intercooler do seu Citroën C3.

O tetracampeão italiano perdeu um tempo precioso, permitindo que Marco Bonanomi (Skoda Fabia RS) vencesse a especial e que Bostjan Avbelj (Skoda Fabia RS), a competir com uma licença italiana, assumisse a liderança da geral.

No entanto, a liderança de Avbelj durou pouco, uma vez que Sami Pajari, o recém-coroado Campeão do Mundo WRC2, venceu duas especiais consecutivas (Grande Prémio 2 e Parabolica 1) com o seu Toyota GR Yaris, passando para o topo da tabela classificativa.

Na última especial, a chuva forte acrescentou uma reviravolta, com o piloto finlandês a debater-se com uma má escolha de pneus no asfalto escorregadio, combinada com uma série de erros, terminando em 12º lugar.

A vitória no troço de Parabólica 2 foi para Nikolay Gryazin (Skoda Fabia RS), que, com o copiloto Konstantin Aleksandrov, foi descansar como líder da geral.

Andrea Crugnola é o segundo, a apenas 5,9 segundos, enquanto o antigo Campeão Europeu Hayden Paddon (Hyundai i20 N) é o terceiro, a 7,6 segundos. Pajari é quarto, mas tem uma diferença de 28,7 segundos. Tony Cairoli, nove vezes campeão do mundo de motocross, está em 12º lugar com o seu Skoda Fabia RS, enquanto

Vincenzo Nibali continua o seu processo de aprendizagem no Toyota Yaris GR.

O resultado do Monza Rally Show será decidido nas duas últimas especiais cronometradas da manhã de domingo: Autodromo 2 (8:00 AM) e Roccolo 1 (10:06 AM), totalizando 31 quilómetros de competição.

No sábado, também se realizaram sessões de “meet-and-greet” no paddock com as estrelas do WRC Dani Sordo (Hyundai), Adrien Fourmaux (Ford), Giandomenico Basso e o antigo campeão de ciclismo Vincenzo Nibali, com o apoio da Radiofreccia, a estação de rádio oficial do evento. Na manhã de domingo, regressam grandes nomes como Sebastien Ogier, Jari Matti Latvala, o recém-coroado Campeão do Mundo Thierry Neuville e Tony Cairoli.

Às 13h00, terá início o Masters’ Show, com as estrelas do WRC.