MOMENTOS DO ANO: Sébastien Loeb venceu Azores Rallye | AutoSport

Em 2023 o Azores Rallye não contou para o CPR, mas sim somente para o Tour European Rally Series e para o campeonato local, mas a simples presença de Sebastien Loeb, e não só, mas especialmente o francês, deram um brilho incrível à prova em termos mediáticos, com a cereja no topo do bolo a ser o triunfo do francês aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2. A grande luta na estrada com Andreas Mikkelsen, também em Skoda, piloto que já conhecia e venceu a prova ao contrário de Loeb, colocaram fortemente o rali no mapa mediático desse fim de semana, o mesmo do Rali do Algarve. Não me admirava em nada que tenha tido um retorno mediático maior do que a prova algarvia, que contava para o CPR e onde existiram muitos pontos de interesse, acabando por ser Ricardo Teodósio a vencer em casa.