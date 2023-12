MOMENTOS DO ANO: Rúben Rodrigues Campeão de Ralis dos Açores | AutoSport

Rúben Rodrigues recuperou em 2023 o título açoriano de ralis, cetro que havia alcançado pela primeira vez há dois anos. No Picowines Rali, aquela que era a última prova do campeonato açoriano da modalidade, a tarefa do piloto com o Skoda Fabia Rally2 Evo da Auto Açoreana estava facilitada pois bastava-lhe terminar imediatamente atrás do seu rival para atingir o seu objetivo.

Apesar disso, Rodrigues terminou o primeiro dia de competição, em que se disputou uma super-especial, na frente da prova. Com a entrada nas classificativas “normais” do segundo dia, o líder do campeonato cedeu logo o comando ao seu opositor e limitou-se a tentar levar o carro até final sem correr quaisquer riscos. A chegada à linha de meta, na vila da Madalena, na segunda posição permitiu a festa da equipa do Skoda negro.