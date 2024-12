Momentos do ano: Lancia de regresso aos ralis

Foi dado o primeiro passo para algo que os adeptos dos ralis ansiavam há muito: a Lancia vai regressar aos ralis, para já ‘apenas’ na classe Rally4 com o novo Lancia Ypsilon HF Rally4, ‘primo’ do Peugeot 208 Rally4 e do Opel Corsa Rally4, com o mais importante a ser claramente o primeiro de grandes passos que podem vir a ser dados no futuro.

Depois de ter deixado um legado incrível na modalidade, nos anos 80 e 90, a Lancia passou por uma longa travessia do deserto, mas agora no âmbito do ‘renascimento’ da marca, o ‘acelerador’ perfeito são os ralis, pois não há adepto que fique indiferente, pois sabe que foi apenas dado um primeiro passo para um futuro que pode voltar a ser grandioso para a marca no desporto automóvel.

Sabendo como está agora a indústria e o desporto automóvel, a marca decidiu-se pelo regresso a partir do segundo nível da Pirâmide dos Ralis da FIA, os Rally4, e depois de ter dado palco a alguns dos melhores pilotos da história dos Ralis, Henri Toivonen, Walter Rohrl, Miki Biasion, Markku Alen, Juha Kankkunen, Didier Auriol, Sandro Munari, Bernard Darniche, entre outros, agora é a vez de dar esse mesmo palco aos jovens pilotos que estejam na fase inicial das suas carreiras.