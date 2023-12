MOMENTOS DO ANO: Armindo Araújo vence Taça de Portugal de Ralis | AutoSport

Apesar do grave acidente que sofreram em Fafe, Armindo Araújo/Luís Ramalho voltaram na plenitude das suas capacidades e aos comandos do seu Skoda Fabia RS Rally2 asseguraram o seu primeiro título do ano ao triunfar no Rally de Lisboa, que em 2023 foi também a Taça de Portugal de Ralis. Depois duma fabulosa luta na estrada com José Pedro Fontes/João Câmara (Citroen C3 em Rally2), as duas equipas ficaram separadas por 3.4s no final da prova. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) terminam no pódio, depois de terem vencido o mesmo troféu em 2022, no Algarve. Rui Madeira/Mário Castro (Citroen C3 Rally2) deram muita luta a Teodósio e ficaram apenas a 0.2s destes. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram quintos.