MOMENTOS DO ANO: Alexandre Camacho Campeão de Ralis da Madeira | AutoSport

Alexandre Camacho e Pedro Calado, no seu habitual Skoda Fabia R5, venceram o Rali do Faial, sétima prova do Campeonato da Madeira de Ralis Coral e com esse resultado, sagrou-se campeão. A desistência prematura devido a avaria mecânica de Miguel Nunes/João Paulo e João Silva/Victor Calado, os outros dois pretendentes ao título absoluto, deixou Camacho, no final, com uma margem muito grande face a Miguel Nunes que espelha bem o seu domínio ao longo do ano, em que venceu cinco das sete provas da competição. Perdeu o primeiro rali para Miguel Nunes, daí para a frente venceu todos os ralis até chancelar o título.