Miki Biasion: “se sonhavas ser piloto de ralis, esse sonho chamava-se Lancia…”

O prestigiado Salão Automóvel da Bélgica está a decorrer por estes dias, e o stand da Lancia está entre os mais visitados. Muitas das atenções centraram-se nos novos Ypsilon, nas suas variantes Híbrida e eléctrica, mas como se pode calcular simples facto do nome Lancia ter sido de novo ligado aos rali fez do Ypsilon Rally4 HF, para já o símbolo do regresso da Lancia ao mundo dos ralis.

Puras emoções foram vividas no dia da inauguração, quando Miki Biasion subiu ao palco da Lancia juntamente com o Diretor-Geral da Lancia, Luca Napolitano, que aproveitou para fazer o balanço do renascimento da marca.

Para Luca Napolitano afirmou: “O nosso renascimento está a decorrer a um ritmo acelerado e 2025 será um ano crucial no nosso roteiro, uma vez que marcará o regresso da Lancia ao desporto automóvel, com o objetivo de reafirmar a sua presença no desporto automóvel contemporâneo, e a estreia do Novo Ypsilon HF de 280 cv em meados do ano, que relançará o glorioso emblema HF e chegará depois ao Lancia Gamma como o “HF Integrale”. Falando do novo porta-estandarte, confirmamos que será produzido, a partir de 2026, na icónica fábrica de Melfi, uma das fábricas de excelência do Grupo Stellantis. Em suma, a Lancia está a olhar para o futuro com paixão e ambição, elevando continuamente a fasquia para os seus próximos objetivos.”

O ponto alto do primeiro dia foi, sem dúvida, a chegada de Miki Biasion ao stand da Lancia onde está exposto o novo Ypsilon Rally 4 HF equipado com um motor 1.2 Turbo de 212 cv, caixa de cinco velocidades Sadev e suspensão ajustável Ohilns. A afinação do carro de competição ficou a cargo de Biasion que, entre os anos 80 e 90, ligou indissociavelmente o seu nome à Lancia, tornando-se o piloto italiano mais bem sucedido de todos os tempos: “Se em criança o teu sonho era a pista, então o teu sonho era tão vermelho como um Ferrari. Mas se sonhavas ser piloto de ralis, então o seu sonho chamava-se Lancia.

Sinto-me honrado por ter trabalhado em conjunto com as equipas Lancia e Stellantis Motorsport no desenvolvimento do Ypsilon Rally 4 HF. Para não mencionar que este carro de corrida representa uma verdadeira oportunidade para o aparecimento de jovens talentos, graças ao Trofeo Lancia, que inclui seis provas no Campeonato Italiano de Ralis de 2025 e um prémio monetário de 300 000 euros. A Lancia das vitórias e das corridas está de volta e estou mais do que feliz por fazer parte dela.”