Miki Biasion evoluiu o Ypsilon Rally 4 HF: “sensações são muito boas”

Hoje, Miki Biasion conduziu o Lancia Ypsilon Rally 4 HF num teste especial, o automóvel que marca o regresso oficial da Lancia aos ralis em Itália em 2025.

O mais bem sucedido piloto italiano de ralis de todos os tempos e bicampeão mundial está a colaborar no desenvolvimento do Lancia Ypsilon Rally 4 HF e do Nuova Lancia Ypsilon HF.

É lógico que a Lancia está a apelar à histórica e forte ligação de Miki Biasion com a Lancia, mas a experiência de longa data continua a ser importante, especialmente por ser um piloto que já passou por tanto ao volante de carros de competição e não só.

A configuração, a travagem e a calibração do motor do Lancia Ypsilon Rally 4 HF foram apoiadas por Miki Biasion, com vista a uma melhoria contínua destinada a assegurar o melhor desempenho em competição.

Também na contribuição de Miki Biasion para a equipa de produto e engenharia da Lancia para o desenvolvimento do Novo Lancia Ypsilon HF foi também importante: graças à sua experiência e conhecimento dos ralis, e à luz dos últimos testes realizados, a potência do motor elétrico atinge os 280 cv: “Hoje conduzi o Lancia Ypsilon Rally 4 HF num teste especial e tenho de admitir que as primeiras sensações são muito boas! Trabalhámos para melhorar o desempenho do carro, afinando vários parâmetros: resposta do motor, experimentando diferentes mapeamentos; aderência ao solo e aderência à estrada, trabalhando nas molas e nos amortecedores; travagem, aperfeiçoando o sistema de travagem; capacidade de resposta da caixa de velocidades, testando novas relações.

Sinto-me muito honrado por poder contribuir para o desenvolvimento tanto do Ypsilon Rally 4 HF como do Novo Lancia Ypsilon HF, dois modelos fundamentais no plano de renascimento da Lancia”, afirmou Miki Biasion.