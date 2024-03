Miguel Nunes vence Rali do Marítimo, João Silva convence | AutoSport

Miguel Nunes começou a temporada de ralis madeirense da melhor forma, ao somar o máximo de pontos para o campeonato. O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo da Lotus esteve sempre na frente e venceu seis das nove classificativas do Rali do Marítimo/ Município de Machico, prova que teve início com uma classificativa-espetáculo na cidade anfitriã na noite de sexta-feira e ficaria marcada pelo piso húmido do primeiro troço cronometrado de sábado. Ambas as classificativas marcariam o desfecho da prova de vários concorrentes.

O troço de abertura, Cidade de Machico, disputado no centro da cidade, atrasou bastante Rui Jorge Fernandes na luta pela primazia na RC4. Já a primeira passagem pela Maiata, na manhã de sábado, condicionou o resultado de muitas mais equipas.

Com o piso a variar entre o muito húmido e escorregadio e o seco, Miguel Nunes fez uso de toda a sua experiência com um modelo que utiliza regularmente há vários anos e ganhou mais de 7 segundos. Concluída essa prova especial, o futuro vencedor dispunha já de 10 segundos de vantagem para a concorrência.

A partir daí, o líder do campeonato voltou a ser o mais rápido em todas as classificativas da manhã mas o seu avanço para o seu mais direto perseguidor rondou sempre o meio segundo por troço cronometrado. À tarde, após a passagem pelo parque de assistência e com piso completamente seco, João Silva foi melhor em três classificativas e reduziu em 5,3 segundos a desvantagem para o líder.

Já no derradeiro troço cronometrado, Nunes “puxou dos galões” e foi o mais rápido, fixando a diferença final entre os dois primeiros em 10 segundos, que viriam a ser 20 após penalização de Silva na última assistência para trocar de bomba de gasolina

Com estas performances, Miguel Nunes comprovou que será a referência deste campeonato mas também João Silva mostrou que, muito rapidamente, poderá dar réplica ao favorito. O posto mais baixo do pódio foi para Miguel Caires, piloto que experienciou muitos problemas no seu Skoda Fabia Rally2 Evo. No seu regresso à Madeira, Filipe Pires levou o seu Mitsubishi Lancer Evo X à quarta posição, um muito bom resultado tendo em conta a idade da sua viatura que também denotou problemas ao nível do diferencial traseiro.

José Camacho foi sexto após uma boa recuperação na sequência do ritmo comedido da manhã de sábado e Rui Pinto apenas nono num rali em que nunca conseguiu explorar o Skoda Fabia Rally2 Evo.

Nas duas rodas motrizes, Vasco Silva e o seu Renault Clio Rally4 assumiram o comando na classificativa de abertura e não mais o deixaram, sendo também quintos na classificação absoluta. Rui Jorge Fernandes, em viatura idêntica, foi segundo no escalão apesar do muito tempo perdido com um erro de percurso na classificativa-espetáculo.

Vítor Sá realizou uma má escolha de pneus na manhã de sábado e viu o seu desempenho comprometido nessa secção pelo mau equilíbrio do seu Peugeot 208 Rally4 por ter duas rodas na traseira do veículo. Na última secção foi sempre o mais rápido na classe. No Troféu Eng. Rafael Costa, Ivo Sardinha venceu com um Peugeot 208 R2 apesar da excelente recuperação de Rodrigo Jasmins em viatura idêntica. O campeonato madeirense regressa à estrada a 12 e 13 de abril na Calheta.

João Freitas Faria