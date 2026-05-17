Miguel Nunes vence Rali de São Vicente e relança campeonato madeirense

Miguel Nunes venceu este fim de semana o Rali de São Vicente, terceira prova do Campeonato de Ralis da Madeira, e reduziu para seis pontos a desvantagem para João Silva na classificação geral. Ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2, Nunes bateu o rival do Toyota GR Yaris Rally2 por 25,1 segundos, numa prova marcada por mudanças de liderança, piso traiçoeiro e dois acidentes que obrigaram à interrupção de classificativas.

Nunes respondeu à recuperação de Silva

A prova começou na noite de sexta-feira, com duas passagens por Ponta Delgada. Nunes entrou mais forte e ganhou 3,1 segundos a João Silva, que perdeu tempo após tocar numa chicane. No sábado, porém, Silva reagiu bem às condições variáveis e, após a PEC 3, assumiu o comando com 1,8 segundos de vantagem.

A mudança do estado do piso voltou a alterar o rumo da luta. À medida que a estrada secava, Nunes beneficiou da opção por trocar dois pneus e recuperou a liderança na especial seguinte. Depois de uma neutralização e de uma nova passagem no mesmo troço, agora em sentido inverso, alargou a diferença para 5,6 segundos antes da assistência.

Na PEC 6, os dois candidatos ao triunfo registaram exatamente o mesmo tempo, mas a partir daí Nunes voltou a ser mais eficaz. O golpe decisivo surgiu na PEC 8, onde João Silva perdeu 14,9 segundos com um pião, deixando o caminho aberto para o triunfo final do piloto do Skoda.

Campeonato reabre

Com o pleno de pontos em São Vicente, Miguel Nunes recuperou parte do terreno perdido nas duas primeiras provas do ano, ambas claramente dominadas por João Silva. Com mais de um terço do calendário cumprido, o campeonato madeirense ganha novo fôlego, com apenas seis pontos a separar os dois principais protagonistas.

Artur Quintal terminou no terceiro lugar, ainda em fase de adaptação ao Skoda Fabia Rally2 Evo. Filipe Freitas foi quarto da geral e melhor entre os Masters, assinando um regresso positivo ao volante do Porsche 991 GT3. Gil Freitas, também nos Masters, foi quinto, enquanto José Camacho, após o acidente na ronda anterior, adoptou uma abordagem mais prudente que o levou ao sexto posto.

Acidentes marcaram prova

Entre os carros de tração dianteira, Emanuel Martins, em Renault Clio Rally4, conseguiu impor-se a Sandro Teixeira, apesar de um andamento irregular, vencendo por 11,5 segundos. Tiago Nunes foi terceiro no escalão, à frente de Nuno Ferreira, enquanto Carlos Silva triunfou no Troféu Eng. Rafael Costa.

A prova ficou, contudo, marcada por dois acidentes. Na PEC 3, Rui Jorge Fernandes bateu de frente com o seu Skoda Fabia Rally2 Evo; o piloto já teve alta, mas o copiloto João Pedro Freitas continua sob observação.

Mais grave foi o acidente de Emanuel Martins e Cristiano Freitas na PEC 7: o Clio Rally4 saiu de estrada, capotou várias vezes e terminou numa ribeira de difícil acesso. A dupla foi estabilizada no local e evacuada de helicóptero, permanecendo hospitalizada com suspeitas de várias fracturas e lesões.

O campeonato regressa nos dias 12 e 13 de junho, na Ribeira Brava.

João F. Faria